/688435/محافظ-الإسكندرية-يطلق-إشارة-بدء-الحملة-القومية-ضد--شلل-الأطفال

أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، اليوم الاحد، إطلاق شارة بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، والتي تنظمها وزارة الصحة والسكان علي مستوي الجمهورية، في الفترة من 27 إلى 30 مارس الجاري، بمركز صحة العمراوي بحي المنتزة أول، وجاء ذلك بحضور الدكتورة جاكلين عازر نائب المحافظ، والدكتور أيمن حليم وكيل وزارة الصحة والسكان بالإسكندرية.

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وقال المحافظ، أن الحملة تستهدف تطعيم 838929 طفل، بعدد 2109 فرقة تطعيم ثابتة ومتحركة، منها 1523 فرفة متحركة و586 فرفة ثابتة.

توعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال

وناشد المحافظ المواطنين المشاركة معا جنبا إلي جنب لتوعية وتنبيه الأمهات والأباء لأعطاء أطفالهم تطعيم شلل الأطفال، وخاصة في القري والأماكن النائية، وأكد علي أهمية الحملة في الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، ووقاية الأطفال من الأمراض وزيادة مناعتهم وتوفير صحة وحياة أفضل لهم، وذلك في إطار رؤية الدولة وحرصها علي توفير التطعيمات اللازمة بالمجان.

وأوضح المحافظ أنه تم توجيه مسئولي مديرية الصحة والسكان وجميع الجهات المعنية بمتابعة أعمال الحملة القومية بشكل يومى والوقوف على نسب تحقيق المستهدف وإزالة أى معوقات بشكل فورى، مؤكدًا علي استعداد المحافظة لتقديم كامل الدعم وإزالة أي تحديات لتحقيق المستهدف من الحملة.

الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وزار المحافظ مركز صحة مركز العمراوي للاطمئنان على بدء الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، واستفسر من رواد المركز على مدي التسهيلات المقدمة لهم خلال تواجدهم.