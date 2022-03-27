/688433/ارتفاع-تدريجي-في-درجات-الحرارة-تعرف-على-حالة-الطقس-هذا-الأسبوع

قالت الدكتورة منار غانم عضو المجلس الاعلامى بالهيئه العامة للارصاد الجوية ان هناك ارتفاع فى درجه الحرارة نسبيا، حوالى درجتين عن الأمس وبالتالى الطقس يميل إلى الأجواء الربيعية مؤكدة أن طقس مصر يتأثر بكتل هواءيه جنوبيه الشرقيه قادمه من صحراء شبه الجزيرة العربيهب الاضافه الى وجود امتداد لمرتفع جوى فى طبقات الجو العليا يعمل على زيادة سطوع الشمس على كافه انحاء الجمهوريه خلال فترة النهار.

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وأكدت غانم عبر مداخله هاتفيه فى برنامج صباح خير يا مصر المذاع على قناه الاولى أن مع ارتفاع تدريجى فى درجه الحرارة اليوم يكون متوقع درجه الحرارة العظمى ٢٣ درجه مئويه وبالتالى هناك اعتدال فى درجه الحرارة عن سواحلنا الشماليه والوجه البحرى والقاهرة الكبري ويرتفع الحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء خلال فترة النهار وتنخفض بشكل ملحوظ خلال فترة الليل على كافه انحاء جمهوريه.

ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.. تعرف على حالة الطقس هذا الأسبوع

اضافت غانم أن الظاهرة الجويه المؤثرة هو وجود الشبورة الماءيه الكثيفه على الطرق الزراعيه والقريبة من مسطحات الماء، كما بدأت تتلاشي عند سطوع اشعه الشمس، لافتا أن هناك وجود نشاط للرياح على المناطق الموجودة فى جنوب البلاد خلال فترة المساء حيث تشهد حتى نهايه الاسبوع القادم ارتفاع فى درجه الحرارة نسبيا حيث يصل درجه الحرارة خلال الايام المقبله إلى ٣٢ درجه مئويهوبالتالى هناك اعتدال فى درجه الحرارة حتى نهايه الاسبوع المقبل