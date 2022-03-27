/688431/إزالة-23-حالة-تعد-على-أراضي-أملاك-الدولة-بالمنيا

طالب اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، اليوم الاحد، رؤساء الوحدات المحلية بمراكز المحافظة بضرورة الاستمرار في تنفيذ إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والري، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعدم التهاون في حق أملاك الدولة وتعليمات السيد رئيس الوزراء بإزالة التعدي على الأراضي الزراعية ومتابعة السيد وزير التنمية المحلية.

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و نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى مزار، حملة مكبرة لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، بالتنسيق مع الأمن والجهات المعنية، وأسفرت عن إزالة 23 حالة تعد، حيث تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

إزالة حالتي طرق بمساحة 20 متر وعدد 4 حالات ري شرق بمساحة 95 متر وعدد 10 حالات صرف

عماد حسن رئيس مركز ومدينة بنى مزار، اكد من جانبه أن الحملة أسفرت عن إزالة حالتي طرق بمساحة 20 متر وعدد 4 حالات ري شرق بمساحة 95 متر وعدد 10 حالات صرف بمساحة 2995 متر وحالة إصلاح زراعي بمساحة قيراطين وحالة أرض زراعية بمساحة 9 أسهم وحالة وحدة محلية بمساحة 220 م، بالإضافة إلى حالتي تعد بالبناء المخالف في المهد خارج الحيز العمراني بقرية ابشاق علي مساحة 87، وحالتي تعد بناء على أرض زراعية بمساحة 1 قيراط و9 سهم بقرى الحسينية والقيس بالمركز.