/688424/زراعة-المنوفية-تفوز-بالمركز-الأول-بمسابقة-منتجات-الألبان-المصرية-للغذاء-التراثي

حصلت كلية الزراعة جامعة المنوفية على المركز الأول لمنتجات الألبان في المسابقة المصرية للمنتجات الغذائية التراثية والتي أقيمت في السادس عشر من الشهر الجاري بفندق سونستا القاهرة وذلك تحت رعاية نفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والدكتور عادل مبارك رئيس الجامعة وحضور وإشراف الدكتور أيمن حافظ عميد الكلية والدكتور ابراهيم درويش وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

دوت الخليج وحصلت الكلية على درع تكريم كأفضل مصنعين لمنتجات الألبان على مستوى مصر وذلك بمشاركة العديد من الوزرات والهيئات والمنظمات المعنية بالغذاء. الميدلية الذهبية لفوزها بالمركز الأول في صناعة الكشك كما حصلت الكلية على الميدلية الذهبية لفوزها بالمركز الأول في صناعة الكشك، واثنين من الميدلية الفضية وثلاثة برونزية في باقي منتجات الألبان.

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