خارجية الشيوخ تستقبل وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي (صور)

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استقبلت اليوم لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ برئاسة عفت السادات وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي.

دوت الخليج

وقد حضر اللقاء دكتور سما سليمان أمين سر اللجنة، ودكتورة عايزه نصيف وكيلة اللجنة، والنائب هانى نعمة الله عضو اللجنة .

وقد ثمن الاجتماع علاقات الشراكة الاستراتيجية بين مصر وفرنسا ، والإشارة إلى المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين فى مختلف المجالات.

خارجية الشيوخ تستقبل وفد من مجلس الشيوخ الفرنسي

كما أكد الاجتماع على أهمية لقاء لقاء السيد رئيس الجمهورية ورئيس الجمعية الوطنية الفرنسية و رليس الشيوخ خلال زيارة الدولة الرئاسية فى ديسمبر ٢٠٢٠ والمهم الذى تشهده العلاقات فى كافة المجالات، وبصفة خاصة فى مجال العلاقات البرلمانية بين البلدين خلال السنوات الست الأخيرة.

وأكد لحنة العلاقات الخارجية بمجلس الش به للوفد الفرنسي ، على رغبتها فى البناء على ما تم تحقيقه فى مجال التعاون البرلمانى وزيادة وتيرة الزيارات المتبادلة للوقود البرلمانية وتعزيز دور جمعيات الصداقة البرلمانية.

كما أشادت اللجنة برئاسة عفت السادات على العلاقات العسكرية المصرية الفرنسية و التى تعد من أبرز المظاهر التى تميز علاقة البلدين بعد إبرام العديد من صفقات التسليح المهمة.

كما أكدت لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، على أهمية التنسيق والتشاور فى ملف مكافحة الإرهاب واستعراض الجهود الوطنية فى تحقيق الأمن، إضافة إلى جهود معالجة خطاب الكراهية والتطرف الديني، حيث تمثل مصر نموذجا يحتذى به فى التسامح الدينى والمساواة والعيش المشترك فى منطقة مضطربة .

واستعرضت النائبة عايدة نصيف، وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الجهود الوطنية المستمرة للنهوض بأوضاع حقوق الإنسان والحريات العامة ، بمفهومها الشامل فى مصر، خاصة فيما يتعلق بإنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، إيمانا بأهمية تعزيز حقوق الإنسان للمواطنين كافة دون تمييز.

كما نوهت البرلمانية على إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسى فى سبتمبر ٢٠٢١ اول استراتيجية وطنية شاملة لحقوق الإنسان.

كما استعرضت وكيلة لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، الاهتمام الذى توليه مصر، لموضوعات تمكين المرأة من خلال تعزيز دورها فى كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية.

كما أشارت النائبة عايدة نصيف وكيل لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ، إلى ما حققته مصر من إنجازات ونجاحات كبيرة فى مواجهة الهجرة غير النظامية، وأهمها عدم ابحار اى قوارب غير شرعية منذ ٢٠١٦ ، وهذا الإشارة إلى إعلان نوايا مع هولندا فى مجال الهجرة فى سبتمبر ٢٠٢١ حيث يعد هذا الاتفاق نموذجا يحتذى به فى مجال الهجرة ، يولون بين الاحتياجات التنموية لمصر والمطالب الأمنية الدول الاوربية ، ويعالج المسائل الإجرائية لعملية التعاون فى مجال الهجرة .