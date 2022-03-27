/688422/الحكواتي-مع-إلهامي--برنامج-فني-جديد-على-أوربت-في-رمضان

تطلق شاشة قناة اليوم التابعة لشبكة تلفزيون أوربت، برنامجها الجديد الحكواتي مع إلهامي خلال شهر رمضان المقبل.

دوت الخليج

أنطلاق برنامج فني جديد على أوربت في رمضان

وعلى مدار ثلاثين حلقة يصطحب إلهامي سمير - مقدم البرنامج - المشاهد في رحلة شيقة إلى زمن الفن الجميل، حيث الكواليس والأسرار والمفاجآت التي كانت حبيسة طوال السنوات الماضية.

وسيكشف إلهامي كواليس وأسرار عدد كبير من نجوم الزمن الجميل أبرزهم : عبدالحيلم حافظ، وسعاد حسني، ونجيب الريحانى، ورشدي اباظة وإسماعيل يس، وعبدالفتاح القصري، وشادية، وأحمد زكي، وكاميليا، ووردة، وأم كلثوم، وعبدالسلام النابلسي، وشكوكو وغيرهم، هذا فضلًا عن حكايات ألغاز لازالت محور تساؤل المتابعين حتى اليوم.

كما سيتطرق خلال حلقات البرنامج إلى الجوانب الاجتماعية في حياة هؤلاء النجوم، وأيضًا التفاصيل الإنسانية وعلاقتهم بالمقربين منهم، والأزمات التي حاول كثير منهم أن يخفيها عن المعجبين.

البرنامج يتولى إخراجه عبدالرحمن زهران، والذي قدم عدد كبير من البرامج الناجحة أبرزها "شارع النهار، قعدة ستات، ممنوعة من العرض، بالإضافة إلى برنامج القاهرة اليوم" الذي يتولى إخراجه حاليَا.