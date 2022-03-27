مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى.. بيومي فؤاد يقع في أزمة كبيرة

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مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى يشهد احداثًا كوميدية منذ عرض أول مشهد له حيث أن مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى يقوم ببطولته النجم الكوميدي بيومي فؤاد و الفنانة هالة فاخر و لهذا يعد مسلسل عودة الأب الضال الحلقة 1 من الاعمال المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الأعمال الكوميدية المعروضة في موسم مسلسلات رمضان 2022 .
دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى
مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى
و تشهد احداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى ظهور الفنان بيومي فؤاد و الذي يلعب دور رجل أعمال ثري جدًا و لكن المفاجأة التي يشهدها الحلقة الاولى من مسلسل عودة الأب الضال هي أن بيومي فؤاد سيقع في ازمة كبيرة حيث يكتشف أن له سبعة أبناء .
أحداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى
يكتشف رجل الأعمال بيومي فؤاد في أحداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة 1 أن له 7 أبناء لم يكن يعلم عنهم شيئًا و كل منهم من سيدة مختلفة كان قد أقام معها علاقة ، و يبدأ بيومي فؤاد في احداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى البحث عنهم .
الحلقة الاولى من مسلسل عودة الأب الضال
و خلال بحث بيومي فؤاد عن ابناءه السبعة في مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى يكتشف العديد من الفاجأت و هي أن آحدهن تعمل راقصة في أحد الملاهي الليلية ، و آخرى تعمل لبائعة كبدة ، كما تكشف الحلقة الاولى من مسلسل عودة الأب الضال أن بيومي فؤاد له ابن يعمل بلوجر ، وآخرى تعمل في مجال المحاماه و هناك فتاة تعمل طبيبة ، و آخر يعمل بائع فاكهة في مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى .
مسلسل عودة الأب الضال الحلقة 1
يتعرض بيومي فؤاد في أحداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى للنصب على يد سيدة تحاول أن تستولى على الفندق الخاص بيه و لكنه سيجتمع بابناءه و يحاول حمايته من نصب هذه السيدة عليه .
قنوات عرض مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى
يعرض مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى عبر قناة النهار في شهر رمضان 2022
تردد قناة عرض مسلسل عودة الاب الضال
- قناة النهار تردد 11488 أفقي معدل الترميز 27500 على القمر المصري نايل سات
- قناة النهار One+2 تردد 11430 رأسي بمعدل ترميز 27500 على القمر نايل سات
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