/688419/مسلسل-عودة-الأب-الضال-الحلقة-الاولى-بيومي-فؤاد-يقع-في-أزمة-كبيرة

مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى يشهد احداثًا كوميدية منذ عرض أول مشهد له حيث أن مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى يقوم ببطولته النجم الكوميدي بيومي فؤاد و الفنانة هالة فاخر و لهذا يعد مسلسل عودة الأب الضال الحلقة 1 من الاعمال المتوقع أن تحقق نجاحًا كبيرًا على مستوى الأعمال الكوميدية المعروضة في موسم مسلسلات رمضان 2022 .

دوت الخليج يكشف تفاصيل مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى

مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى

و تشهد احداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى ظهور الفنان بيومي فؤاد و الذي يلعب دور رجل أعمال ثري جدًا و لكن المفاجأة التي يشهدها الحلقة الاولى من مسلسل عودة الأب الضال هي أن بيومي فؤاد سيقع في ازمة كبيرة حيث يكتشف أن له سبعة أبناء .

أحداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى

يكتشف رجل الأعمال بيومي فؤاد في أحداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة 1 أن له 7 أبناء لم يكن يعلم عنهم شيئًا و كل منهم من سيدة مختلفة كان قد أقام معها علاقة ، و يبدأ بيومي فؤاد في احداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى البحث عنهم .

الحلقة الاولى من مسلسل عودة الأب الضال

و خلال بحث بيومي فؤاد عن ابناءه السبعة في مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى يكتشف العديد من الفاجأت و هي أن آحدهن تعمل راقصة في أحد الملاهي الليلية ، و آخرى تعمل لبائعة كبدة ، كما تكشف الحلقة الاولى من مسلسل عودة الأب الضال أن بيومي فؤاد له ابن يعمل بلوجر ، وآخرى تعمل في مجال المحاماه و هناك فتاة تعمل طبيبة ، و آخر يعمل بائع فاكهة في مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى .

مسلسل عودة الأب الضال الحلقة 1

يتعرض بيومي فؤاد في أحداث مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى للنصب على يد سيدة تحاول أن تستولى على الفندق الخاص بيه و لكنه سيجتمع بابناءه و يحاول حمايته من نصب هذه السيدة عليه .

قنوات عرض مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى

يعرض مسلسل عودة الأب الضال الحلقة الاولى عبر قناة النهار في شهر رمضان 2022

تردد قناة عرض مسلسل عودة الاب الضال

- قناة النهار تردد 11488 أفقي معدل الترميز 27500 على القمر المصري نايل سات

- قناة النهار One+2 تردد 11430 رأسي بمعدل ترميز 27500 على القمر نايل سات