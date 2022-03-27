/688418/الزراعة-الدولة-تحرص-فى-المقام-الأول-على-خدمة-الفلاح-المصرى

أكد الدكتور محمد القرش، المتحث باسم وزارة الزراعة، على أن الدولة المصرية تولى اهتمام كبير بالسلع والمحاصيل الاستراتيجية الهامة، مؤكدا على أن القمح هو واحد من أهم تلك المحاصيل الاستراتيجية.

دوت الخليج

جهود الدولة المصرية لتسهيل عملية توريد الأقماح

وإأشاد الدكتور محمد القرش، عبر مداخلة هاتفية فى برنامج هذا الصباح المذاع على قناة أكسترا نيوز، بجهود الدولة المصرية إطلاق العديد من المشروعات المتتالية منذ 2014 من أجل زيادة المساحة المنزرعة فى مصر وزيادة إنتاجية الفدان.

وأضاف أن هذه المشروعات ساهمت فى أن تصبح الدولة المصرية قادرة على زراعة 3.6 مليون فدان مزروعة بالقمح فى الفترة الحالية، بالإضافة إلى إن إنتاجية القمح هذا العام سوف تصل إلى 10 مليون طن من القمح، مؤكدا على أن هذا يعكس جهود الدولة المصرية ووزارة الزراعة بمختلف أجهزتها.

وأشار إلى أن الدولة المصرية فى هذا العام بدأت لأول مرة بوضع سعر القمح فى خطوة استباقية قبل موسم التوريد، مشيدا بتوجيه الرئيس السيسى بزيادة حافز إضافى 65 جنية للمزارعين من أجل تحفيزهم على توريد الأقماح للدولة المصرية.

حرص الدولة المصرية على خدمة الفلاح والمزارع المصرى

وتابع: توجيه الرئيس السيسى بزيادة حافز توريد أردب القمح هو قرار فى غاية الأهمية ويمثل فرصة كبيرة للمزارع والفلاح المصرى، مضيفا أن هذا القرار يؤكد على حرص الدولة المصرية على توريد القمح وخدمة الفلاح والمزارع المصرى فى المقام الأول.

ولفت إلى جهود الدولة المصرية لزيادة نقاط التجميع لتسهيل عملية التوريدعلى الفلاح والمزارع المصرى، موضحا أن الفلاح يقوم بتحصيل ماله خلال 48 ساعة من عملية التوريد، مما ينعكس ايجابيا على الفلاح والمزارع المصرى.

وأكد على وجود تنسيق مستمر مع مختلف الجهات المعنية بالدولة لضمان سهولة ويسر عملية التوريد وتحصيل الفلاح لفلوسه، مؤكدا على أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة التموين ومختلف أخهزة الحكم المحلى لأزالة العوائق التى تواجه الفلاح المصرى فى عملية توريد الاقماح.

وشدد على أن الدولة المصرية ووزارة الزراعة لديها رؤية محددة وتعمل فى إطار محدد منذ سبع سنوات وهو تقديم كافة الستهيلات والدعم للمزارع وتوفير المنتج للمواطن وتلبية احتياجاته وتحقيق الأمن الغذائى للدولة المصرية.