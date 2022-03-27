مهرجان بورسعيد لسينما العالم القديم يفتتح دورته الأولى بتكريم هيام عباس

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تستعد إدارة مهرجان الأقصر لسينما العالم القديم، التي تقام فعالياته في الفترة من 25 يونيو حتى 30 من نفس الشهر، لتكريم النجمة العالمية هيام عباس في حفل افتتاح الدورة الأولى من المهرجان.

دوت الخليجيرصد في ذلك التقرير تفاصيل تكريم هيام عباس في مهرجان الاقصر للسينما العالم القديم

ووصف المخرج اسماعيل مراد رئيس إدارة مهرجان الأقصر لسينما العالم القديم، هيام عباس بأنها واحدة من أهم النجمات التي حققت نجاحات كبيرة على المستويين العربي والعالمي بعدد من الأعمال التي قدمتها كممثلة ومؤلفة ومخرجة.

تفاصيل تكريم هيام عباس في مهرجان الاقصر لسينما العالم القديم

يشمل برنامج تكريم هيام عباس خلال مهرجان الاقصر لسينما العالم القديم، تخصيص قسما خاصا يعرض خلاله عدد من الأفلام التي قدمتها هيام عباس عربيا وعالميا بالإضافة إلى مؤتمرا صحفيا ستعقده عقب التكريم مباشرة.

معلومات حول الفنانة العالمية هيام عباس

ولدت في مدينة الناصرة و نشأت في شمال الجليل بفلسطين، واختارت الفن دربًا لها، حيث درست التصوير وبدأت التمثيل على مسرح (الحكواتي) في شرقي القدس دون دراستها للفن أو التمثيل، وفي عام 1980 سافرت إلى باريس، والتحقت بصناعة السينما المحليّة من خلال آداء أدوار ثانوية كثيرة، قبل أن تؤدي دورًا رئيسيًا في فيلم الحرير الأحمر الذي حظي باهتمام كبير من قبل النقاد.

بعد سنوات أمضتها في المهجر عادت هيام إلى العمل في موطنها الذي ولدت فيه كممثلة رئيسية في فيلم العروس السورية وقد عملت هيام مع العديد من كبار المخرجين العرب والأجانب مثل: يسري نصر الله في فيلم باب الشمس وهاني أبو أسعد في الجنة الآن، وكذلك مع جيم جارموش في حدود السيطرة وتوماس مكارثي في الزائر ، كما أخرجت وألفت فيلمين قصيرين هما الخبز و الرقصة الأبدية، بعد ذلك اكتسبت خبرة عريضة أهلتها لصنع أول فيلم روائي طويل لها يحمل اسم الميراث ، وقد شارك هذا الفيلم في مهرجان البندقية السينمائي عام 2012.

ومن المقرر أن تشهد الفترة المقبلة عدد من الأعمال الفنية المتألقة للنجمة العالمية هيام عباس، ونجاحات باهرة تحققها كعادتها في المهرجانات المختلفة.