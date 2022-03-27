/688414/جامعة-طنطا-تنظم-المؤتمر-الطبي-الأول-للعناية-المركزة

تنظم جامعة طنطا ، فاعليات المؤتمر الأول للعناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب بالجامعة ومستشفياتها، غدا الإثنين، تحت عنوان: "العناية المركزة وكورونا"، والذى ينعقد على مدار يومين بقاعة المؤتمرات بكلية الطب بجامعة طنطا .

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يأتي المؤتمر فى إطار الاحتفال باليوبيل الذهبي لجامعة طنطا برعاية الدكتور محمود ذكى رئيس جامعة طنطا، والدكتور كمال عكاشة نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا، والدكتور أحمد غنيم عميد كلية الطب، والدكتور محمد حنتيرة وكيل كلية الطب للدراسات العليا، تحت إشراف الدكتور محمد الشنشورى رئيس قسم الأطفال، والدكتور خالد طلعت رئيس وحدة العناية المركزة لطب الأطفال بكلية الطب.

تأثير الكورونا على كل أجزاء الجسم

يتناول المؤتمر 3 محاور رئيسية : تأثير الكورونا على كل أجزاء الجسم، التطعيم، رحلة الكورونا من الشك إلى ما بعد التعافي، بمشاركة نخبة من علماء طب الأطفال والعناية المركزة لطب الأطفال من جامعات عين شمس وبنها والزقازيق.

تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية

وفى سياق اخر، تمكنت حملة من مديرية التموين بالغربية، من تحرير 11 محضر مخالفات ضد أصحاب مخابز بلدية وسياحية، يتلاعبون في مواصفات الخبز، في مركز وبندر المحلة الكبرى، خلال 24 ساعة.

واستهدفت الحملة التي أشرف عليها المهندس محمد أبوهاشم وكيل وزارة التموين بالغربية، التفتيش على المخابز فى مركز وبندر المحلة الكبرى، وحررت 11 محضر لمخابز ارتكبت مخالفات التلاعب فى الموازين، وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والغلق أثناء مواعيد العمل الرسمية وأُحيلوا إلى النيابة.

الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، كان قد شدد على ضرورة استمرار الحملات التموينية لردع المخالفين، وتطبيق القانون بصرامة لضمان الحفاظ على صحة المواطنين، وعدم تلاعب التجار بالأسعار، والحفاظ على الدعم الذى تقدمه الدولة للمواطنين، خاصة فى ظل الدعم الكبير الذى تقدمه الدولة لدعم منظومة الخبز.