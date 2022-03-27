/688413/صحة-المنوفية-نستهدف-تطعيم-675-ألف-وعبر-1877-فرقة-تجوب-أرجاء-المحافظة

انطلقت اليوم الاحد ، فاعليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمركز الصحى بمدينة شبين الكوم، وتستمر حتى 30 مارس الجارى وذلك ضمن الحملات التى تنفذها وزارة الصحة والسكان سنوياً بهدف الحفاظ علي مصر خالية من شلل الأطفال وتأكيداً على رؤية الدولة للنهوض بالصحة العامة وتحقيق التنمية المستدامة ، جاء ذلك بحضور الدكتور خالد عبدالغنى وكيل وزارة الصحة بالمنوفية ، والدكتورة رشا خضر وكيل المديرية ، ومدير عام الإدارة الطبية بشبين الكوم.

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وتابع نائب المحافظ إنطلاق أعمال الحملة بالمركز ووجه بتنظيم سير العمل وتذليل العقبات أمام الفرق الطبية للوصول إلى الأطفال المستهدفين، مؤكداً على توجيهات محافظ المنوفية بضرورة تكاتف كافة الجهود بالمحافظة لإنجاح الحملة فضلاً عن متابعته اليومية للوقوف علي نسب تحقيق المستهدف وتقديم الدعم الكامل حفاظاً على صحة أبنائنا.

الحملة تستهدف تطعيم 675 ألف و 912 طفل بالمحافظة

وأوضح وكيل وزارة الصحة بأن الحملة تستهدف تطعيم 675 ألف و 912 طفل بالمحافظة من سن يوم وحتى 5 سنوات بالمجان تبدأ الفرق عملها ُمن الساعة ٨ صباحاً وحتى ٥ مساءً ، ويتم تجريع الأطفال بالطعم الفموى سابين ثنائي التكافؤ بهدف المساهمة فى رفع المناعة المجتمعية لدى جميع الأطفال ، وذلك من خلال إنتشار (1877) فرقة طبية ثابتة ومتحركة تجوب كافة المنازل ومن شقة الى شقة وكذا المناطق النائية وأماكن التجمعات والميادين بنطاق المحافظة علاوة علي الفرق المتواجدة بمكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية لضمان تقديم الخدمة بشكل جيد.

التجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام

وناشد محافظ المنوفية جموع المواطنين بالتجاوب مع جميع الفرق الطبية لمساعدتهم في تنفيذ المهام حفاظا على صحة أبنائهم وحمايتهم تحقيقاً لأهداف التنمية ورؤية مصر 2030.