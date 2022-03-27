/688411/محسن-منصور-عن-شخصيته-في-مسلسل-بيت-الشدة-طيب-القلب-وكوميدي-من-غير-تكليف

روج الفنان محسن منصور لدوره في مسلسل «بيت الشدة»، الذي من المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، مراهنا على استمتاع الجمهور بالشخصية الذي يجسدها إذ تخظى بطيبة قلب وخفة ظل ليس لها مثيل.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل شخصية محسن منصور خلال مسلسل بيت الشدة

كتب محسن منصور عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، كاشفا عن شخصيته في مسلسل بيت الشدة: «الله علي نعم ربنا الكتير بيت الشده في رمضان انا حبيت الشيخ عبد القادر طيب القلب ابودم خفيف وكوميديا من غير تكليف وان شاء الله هتحبوه وهتتبسطو علي قنوات Ten و النهار وصدي البلد والقاهرة والناس والفضائيه المصريه باقه من المع النجوم وورق لناجي عبدلله والتصوير لدكتور عزمي الرحماني والإنتاج الفني لعوض ماهر والمنتج تامر الدسوقي اما الإخراج للعالمي وسام المدني».

أبطال مسلسل بيت الشدة

الجدير بالذكر أنه يشارك في المسلسل الرمضاني «بيت الشدة»، نخبة من كبار نجوم الدراما والفن المصري والعربي، ومن بينهم، وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

وتدور قصته حول السحر الأسود الذي يطيح بأبطال العمل في حالة من الرعب والإثارة التي تجذب المشاهد للمتابعة وتثير فضوله لمعرفة ما يحدث وراء الطبيعة.

وفاء عامر في مسلسل راجعين يا هوى

من ناحية أخرى تشارك وفاء عامر بطلة مسلسل بيت الشدة كضيفة شرف في مسلسل «راجعين يا هوا» المأخوذ عن مسلسل إذاعي قديم للكاتب الراحل أسامة أنور عكاشة، ومعالجة وسيناريو وحوار محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد سلامة، وبطولة خالد النبوي، نور، هنا شيحة، أنوشكا، أحمد داش، إسلام إبراهيم، أحمد خالد صالح، كريم قاسم، سلمى أبو ضيف، مصطفى درويش، جلا هشام، طه الدسوق، صفاء الطوخي، سالي حماد، ريهام الشنواني، والوجه الجديد نانسي هلال.