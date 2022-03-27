جامعة بنها تُكرم الفرق الفائزة في أول هاكاثون للمدن الذكية

تلقى د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، تقريرًا مقدمًا من د. جمال سوسة رئيس جامعة بنها، حول الاحتفالية التي أقيمت في ختام فعاليات هاكاثون المدن الذكية، الذي نظمته الجامعة بمشاركة قرابة 500 فريق يمثلون 50 جامعة مصرية، وذلك بالتعاون مع شركة أمازون ويب سيرفيسز، وبدعم من شركات السويدي وأورانج مصر والبنك الأهلي المصري.

وفي كلمته، أكد الدكتور جمال سوسة أن جامعة بنها وضعت التحول الرقمي على قمة أولوياتها، إيمانًا منها بأنه أصبح اتجاهًا عصريًا، وشرطًا أساسيًا لبناء المعرفة في المجتمع، فيما أصبحت عملية توظيف تلك المعارف هى الطريق الرئيسي لتحقيق التنمية، مشيرًا إلى اهتمام الجامعة بالإعداد الجيد لهذا الحدث، انطلاقًا من إيمان الجامعة بدورها في تحقيق توجهات الدولة نحو التحول الرقمي، وسعي جامعة بنها المستمر لتحقيق أهداف رؤية مصر 2030 بالتحول نحو اقتصاد رقمي قائم على المعرفة، وتشجيع الابتكار والبحث والتطوير.

وأضاف رئيس الجامعة أن إقامة الهاكاثون الأول في مجال المدن الذكية لم يكن أمرًا يسيرًا، خاصة مع الإقبال الكبير من جانب الجامعات المصرية المختلفة للمشاركة في فعاليات الهاكاثون، والذي وصل إلى تقدم قرابة 500 فريق من 50 جامعة مصرية للمشاركة في "الهاكاثون" وهو ما أظهر إدراك الجميع لأهمية الحدث، الذي جاء بغرض تعزيز وتحفيز الشباب من المبرمجين وأصحاب الأفكار والرؤى؛ لتقديم أفكارهم الذكية ومشاريعهم البرامجية التي تُساهم في تحسين مستوى المدن، من أجل المُساهمة في بناء العاصمة الإدارية الجديدة التي يفتخر بها كل مصري بعد أن حولتها سواعد وعقول المصريين من صحراء جرداء إلى أكبر مدينة ذكية على مستوى الشرق الأوسط؛ بفضل قيادة سياسية واعية تبنت فكرًا جديدًا للمجتمعات العمرانية، وهو بناء مدن ذكية، تتفوق في تلبية احتياجات المواطنين في كافة النواحي الحياتية من خلال التقنيات التكنولوجية التي توفر الوقت والجهد، وتسعى إلى توفير بيئة رقمية صديقة للبيئة ومُحفزة للتعلم والإبداع، وتُسهم في توفير بيئة مُستدامة تُعزز الشعور بالسعادة والصحة.

ومن جانبه، أكد د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، أن الوزارة تدعم باستمرار إبداعات الشباب وأفكارهم الخلاقة، مشيدًا بالمجهودات التي بذلتها جامعة بنها على مدار الأشهر الثلاثة الماضية للعمل على إنجاح هذه الفعالية.

ومن جانبها، أعربت الشركات الراعية والداعمة عن اهتمامهم بالفعالية وسعادتهم بوجودهم في رحاب جامعة بنها وحرصهم على دعم الشباب والأفكار الريادية التي تعتبر عاملًا رئيسيًا لتحقيق رؤية مصر 2030.

وفي نهاية الاحتفالية، قام رئيس جامعة بنها ونوابه بتوزيع الجوائز وتكريم فرق الجامعات الفائزة في مسابقات الهاكاثون، وفقًا لمجالات ومسارات التنافس المحددة، وهي: المباني الذكية، والمرافق الذكية، والحدائق الذكية، والنقل والمرور الذكي، والمستشفيات الذكية، والتدوير الذكي، والمراقبة الذكية، والطاقة الذكية، والإدارة الذكية، والمدارس والجامعات الذكية، وجاء توزيع الجوائز على الفرق الفائزة على النحو التالي:

- المسار الأول: المباني الذكية (المركز الأول: جامعة طنطا، المركز الثاني: جامعة حلوان، المركز الثالث: الجامعة المصرية الصينية).

- المسار الثاني: المرافق الذكية (المركز الأول: جامعة النيل، المركز الثاني: جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، المركز الثالث: جامعة المنصورة).

- المسار الثالث: الحدائق الذكية (المركز الأول: جامعة بنها، المركز الثاني: جامعة طنطا، المركز الثالث: جامعة المنصورة الجديدة).

- المسار الرابع: النقل/ المرور الذكي (المركز الأول: جامعة عين شمس، المركز الثاني: جامعة النيل، المركز الثالث: الجامعة الألمانية).

- المسار الخامس: المستشفيات الذكية (المركز الأول: جامعة أسيوط، المركز الثاني: جامعة بنها، المركز الثالث: تم حجب النتيجة الخاصة بهذا المركز).

- المسار السادس: التدوير الذكي (المركز الأول: جامعة المنوفية، المركز الثاني: جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والآداب، المركز الثالث: جامعة بنها).

- المسار السابع: المراقبة الذكية (المركز الأول: جامعة عين شمس، المركز الثاني: جامعة القاهرة، المركز الثالث: المعهد العالي للهندسة والتكنولوجيا).

- المسار الثامن: الطاقة الذكية (المركز الأول: جامعة الزقازيق، المركز الثاني: جامعة عين شمس، المركز الثالث: جامعة المنصورة الجديدة).

- المسار التاسع: الإدارة الذكية (المركز الأول: الجامعة البريطانية، المركز الثاني: جامعة المنصورة، المركز الثالث: جامعة المنصورة الجديدة).

- المسار العاشر: المدارس/ الجامعات الذكية (المركز الأول: جامعة حلوان، المركز الثاني: جامعة الجلالة، المركز الثالث: تم حجب نتيجة هذا المركز).

يشار إلى أن الفرق الفائزة في مسابقة الهاكاثون حصلت على جوائز مالية بإجمالي 100 ألف جنيه، مُقدمة من جامعة بنها، بالإضافة إلى جوائز قيمة مُقدمة من شركة "أمازون ويب سيرفيسز"، كما سيحظى الفائزون بفرصة كبيرة لتسويق ابتكاراتهم للجامعات الأهلية المصرية الجديدة.

شهد الاحتفالية، د. هشام فاروق مساعد الوزير للتحول الرقمي، ود. عزة الشناوي رئيس شركة "أمازون ويب سيرفيزس" في مصر، والمهندس خالد العتباني المدير التنفيذي للتكنولوجيا - السويدي ديجيتال، ومُمثل عن شركة أورانج مصر، وعدد من رؤساء الجامعات ونوابهم، ونواب وقيادات جامعة بنها.

جدير بالذكر أن الهاكاثون هو عبارة عن حدث يجتمع فيه المبرمجون للكمبيوتر لتطوير البرمجيات، حيث يتشاركون بشكل مكثّف فى تطوير مشاريع برمجية "سوفت وير"، كما توجد أيضًا فعاليات تضم مشاريع تطوير "الهارد وير"، ويستمر الهاكاثون عادة يوم واحد وقد تصل مدته إلى أسبوع كامل، وتستهدف بعض الهاكاثونات الأغراض التعليمية أو الاجتماعية، فيما يهدف بعضها لإنشاء برمجيات قابلة للاستخدام، ولكل هاكاثون غرض محدد قد يتضمن لغة البرمجة المُستخدمة، ونظام التشغيل والتطبيق، وواجهة برمجية التطبيقات.