الصحة توجه تحذيرا هاما للمواطنين قبل صيام شهر رمضان

أطلقت وزارة الصحة والسكان تحزير هام للمواطنين قبل دخول شهر رمضان المبارك، حيث دعت فية جميع المواطنين بالتوقف عن شرب المنبهات كالقهوة والنسكافيه قبل بدء شهر رمضان لتجنب الإصابة بصداع شديد في أول يوم صيام.

وقالت وزارة الصحة والسكان: يجب التوقف عن شرب المنبهات كالقهوة والنسكافيه قبل بدء شهر رمضان بأسبوع علي الأقل لتجنب الإصابة بصداع شديد في أول يوم صيام.

وشددت وزارة الصحة والسكان علي أهمية تناول وجبات صحية في السحور والافطار تكون غنية بالألياف مكا طالبت بتقليل السكريات والنشويات .

في سياق متصل كشفت منار غانم عضو المركز الإعلامى بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه وفق خرائط الطقس تشير إلى ارتفاع فى درجات الحرارة على كافة الأنحاء بدأت تدريجيا هذا الأسبوع وتستمر حتى نهاية الأسبوع المقبل، مشيرة لـ"اليوم السابع"، إلى أنه من المتوقع مع أول أيام شهر رمضان ، أن تشهد البلاد ارتفاعا فى درجات الحرارة ليسود طقس من دافئ إلى حار خلال فترات النهار على أن تستمر الأجواء شديد البرودة خلال فترات الليل .

وقالت غانم، إنه من المتوقع أول أيام رمضان أن تكون الأجواء أكثر استقرارا و الطقس سيكون مشمس فى فترات النهار مع استمرار انخفاض الدرجات خلال الليل، لافته إلى أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة فى القاهرة على سبيل المثال بين 33 و34 درجة.

وأكدت غانم على الحذر الشديد فى تخفيف الملابس خاصة وأنه سيكون هناك فرق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى يصل لـ10 درجات، وضرورة متابعة النشرة الجوية التى تصدرها الهيئة يوميا، لافته إلى فصل الربيع يشهد عادة تغيرات حادة وسريعة لذلك يجب توخي الحذر ومتابعة النشرات يوميا .