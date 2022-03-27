مبادرات الصحة.. من مكافحة شلل الأطفال إلى حماية كبار السن

جدة - نرمين السيد - فى هذا الإطار، كانت التوجيهات بإطلاق، الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، اليوم الأحد، على مستوى محافظات الجمهورية.

أهداف الحملة

وتأتى الحملة فى إطار الحرص على رفع المناعة المجتمعية لدى الأطفال، وحفاظا على مصر خالية من المرض، حيث تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى 5 سنوات، من المصريين وغير المصريين المقيمين على أرض مصر، من خلال 45 ألف فريق طبى، بإجمالى 90 ألف فرد، مدربين على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف المركزية فى الوزارة، والفرق الإشرافية بجميع المديريات والإدارات الصحية.

وتجوب الحملة المنازل «من بيت لبيت» فى جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأتوبيسات، ومحطات المترو، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية على مستوى محافظات الجمهورية.

حماية كبار السن

مع ذلك تعمل الصحة على تدشين مبادرات لحماية كبار السن، كان أبرزها تلك التى حرصت على علاج الأمراض المزمنة والاكتشاف المبكر للاعتلال الكلوى، والتى أطلقت فى يونيو 2020 بالتزامن مع مواجهة جائحة فيروس كورونا المستجد، واستهدفت 28 مليون مواطن فوق سن 40 عامًا، وتم من خلالها فحص 24 مليون مواطن وتقديم العلاج اللازم لهم بالمجان، بالإضافة إلى إحلال وتجديد 180 وحدة غسيل كلوى، وتوفير 2600 جهاز غسيل كلوى و1000 كرسى للعمل بالمبادرة بتكلفة 360 مليون جنيه.

وبلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 1.5 مليار جنيه، وكان الهدف الرئيسى لها تقليل نسب الوفيات بفيروس كورونا المستجد، والعمل على اكتشاف 300 ألف مريض اعتلال كلوى مزمن باختلاف مراحل المرض وحمايتهم من الوصول إلى الفشل الكلوى الذى تبلغ تكلفة علاجه المباشرة وغير المباشرة 96 ألف جنيه مصرى سنويًا للمريض الواحد.

القضاء على فيروس سى

كما نجحت الدولة من خلال حزمة المبادرات التى أطلقها الرئيس السيسى فى القضاء على فيروس سى؛ حيث تم فحص 70 مليون مواطن من سن 18 لـ 60 عامًا خلال 7 أشهر ضمن مبادرة القضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية.

وقد تم تقديم العلاج بالمجان لـ حوالى 2.2 مليون مواطن، وبلغت التكلفة الإجمالية للمبادرة 5.5 مليار جنيه منها 2.5 مليار تكلفة المسح و3 مليارات تكلفة العلاج، كما تم تجهيز المعامل المركزية بـ 41 جهاز "PCR" وزيادرة قدرة العمل يوميًا من 8 آلاف إلى 35 ألف عينة وتشكيل غرفة عمليات مركزية مرتبطة بالمحافظات تضم 20 ألف فرقة و60 ألف متدرب.