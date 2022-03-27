عاجل- بدء اختبارات القبول للمتقدمين للمدارس المصرية الدولية

جدة - نرمين السيد - وتضمنت رسائل البريد الإلكترونى الموجهة لأولياء أمور الطلاب المتقدمين، عدة تعليمات عليهم الالتزام بها كالتالى:

الالتزام بموعد الحضور للمقابلة المحددة بالبريد الإلكترونى وفى حالة التأخير يُلغى اختبار الطفل.

إحضار الطفل مرتديا ID مكتوب عليه: اسم الطفل، رقم تليفون ولىّ الأمر، صورة الطفل، الرقم المرسل على البريد الإلكترونى.

إحضار ملف يحتوى على صورة شهادة الميلاد وصورة ما يثبت المؤهل للأب أو الأم مكتوب عليه رقم الطفل.

حضور مرافق واحد مع الطفل، الأب أو الأم، دون اصطحاب الأطفال لأنه لا يوجد مكان انتظار لولى الأمر.

إحضار أدوات مع الطفل منها قلم رصاص وألوان وزجاجة مياه.

الالتزام بالإجراءات الاحرازية للطفل ومنها ارتداء Face mask.

المدارس المصرية الدولية

المدارس المصرية الدولية الحكومية، تجربة أطلقتها وزارة التربية والتعليم فى عام 2014، بدأت بمدرستين فى مدينتنى الشيخ زايد والمعراج، بناءً على بروتوكول ثلاثى بين منظمة البكالوريا الدولية IBO، ومدارس جرين لاند الدولية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى.

وفى عام 2018، قررت الوزارة التوسع فى تجربة المدارس الحكومية الدولية، بتوقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة المدارس الدولية فى مصر، تلبية لحجم الطلب المتزايد من أولياء الأمور على هذه النوعية من المدارس، واليوم وصل عدد المدارس إلى 18 مدرسة فى محافظات مختلفة.

ويقدم هذا النوع من المدارس مناهج معتمدة دولياً سواء البكالوريا الدولية أو الثانوية البريطانية، ويحصل الطالب في نهاية مشواره التعليمى على شهادة الـIB أو الـIG، وهى شهادات معتمدة فى جميع الجامعات سواء المصرية أو الأجنبية، لكن أهم ما يميزها هو انخفاض مصروفاتها الدراسية مقارنة بالمدارس الدولية الأخرى، حيث تبدأ المصروفات من 15 ألف جنيه ولا تتجاوز 20 ألفاً.

واستحدثت وزارة التربية والتعليم هذه المدارس لخدمة الطلاب من الطبقة المتوسطة، الذين يرغب أباؤهم فى حصولهم على خدمة تعليمية بمعايير دولية وأيضاً مصروفات مخفضة.

ويبدأ التقديم للمدارس الحكومية الدولية من سن 4 سنوات للالتحاق بالسنة الأولى من مرحلة رياض الأطفال.

وتنقسم المدارس الرسمية الدولية إلى: مدارس تمنح شهادات البكالوريا الدولية IB، وأخرى تمنح شهادات الثانوية البريطانية IG، وهى كالتالى:

المدارس التى تمنح شهادة الـIB

المدرسة المصرية الدولية فى الشيخ زايد.

المدرسة المصرية الدولية فى المعراج.

المدرسة المصرية الدولية فى التجمع الخامس.

المدارس التى تمنح شهادة الـIG

المدرسة المصرية الدولية فى الشروق

المدرسة المصرية الدولية فى العبور

المدرسة المصرية الدولية فى بورسعيد1

المدرسة المصرية

الدولية فى بورسعيد 2

المدرسة المصرية الدولية فى طنطا

المدرسة المصرية الدولية فى المنصورة

المدرسة المصرية الدولية فى الإسكندرية

المدرسة المصرية الدولية فى دمياط

المدرسة المصرية الدولية فى زهراء مدينة نصر

المدرسة المصرية الدولية فى مصطفى النحاس

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 1

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 2

المدرسة المصرية الدولية بـ6 أكتوبر 3

المدرسة المصرية الدولية فى العاشر من رمضان

المدرسة المصرية الدولية فى كفر الشيخ

بالإضافة إلى المدرسة المصرية الدولية فى العاصمة الإدارية الجديدة الجارى تشغيلها