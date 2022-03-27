«قيم وحياة» مشروع تنمية الوعى الأخلاقى بقرى حياة كريمة (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - بدأت وزارة التنمية المحلية، تفعيل بروتوكول التعاون الثلاثى بين الوزارة ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة أجيال مصر، لتنفيذ مشروع "قيم وحياة" والذى يستهدف توعية الشباب والنشء فى قرى مبادرة الرئيس "حياة كريمة".





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم المعلومات حول مشروع تنمية الوعى الأخلاقى بقرى حياة كريمة "قيم وحياة". ويستهدف المشروع الشباب والنشء من عمر 12 سنة وحتى 40 سنة، من المقرر أن يتم توعية المستهدفين بعدد من القيم الإنسانية والمجتمعية ورفع الوعى القيمى والأخلاقى لهم، أطلق مشروع "قيم وحياة" 27 حملة توعية متكاملة على مستوى الجمهورية بالهيئات والمؤسسات والميادين والشوارع.

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