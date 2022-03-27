/688412/تداول-26-سفينة-حاويات-وبضائع-عامة-بميناء-دمياط

أكد المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، أن الميناء شهد تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة و 2848 شاحنة، بالميناء خلال الـ 24 ساعة الماضية.

دوت الخليج

وأضاف المركز الإعلامي للميناء، في بيان له اليوم الأحد، أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 17 ألفا و593 طنا، تشمل 9340 طن فوسفات، و7100 طن يوريا، و1153 طن نترات أمونيوم.

تداول 26 سفينة حاويات وبضائع عامة بميناء دمياط

وأشار إلي أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 50 ألفا و713 طنا، تشمل 14747 طن قمح، و5959 طن كلوريد ايثلين، و8131 طن حديد، و8101 طن خردة، و5000 طن ذرة، و7600 طن فول، و1175 طن خشب زان.

وأوضح أن إجمالي حركة الصادر من الحاويات بلغ 2134 حاوية مكافئة تشمل خضراوات وحاصلات زراعية وفواكة يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وبريطانيا وهولندا واليونان وكرواتيا وأمريكا والهند وسلوفينيا وأسبانيا وسريلانكا، لافتا إلى أن عدد الحاويات الوارد بلغ 216 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 1571 حاوية مكافئة.

وأكد المركز وصول رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 115 ألفا و198 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 126 ألفا و45 طنا.

برنامج الإصلاح الاقتصادي

وكان قد أكد المهندس أسامة الشاهد عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، إن لقاء الوفد التجاري والاستثماري الألماني برئيس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي ووزيرة الصناعة نيفين جامع والمستشار محمد عبدالوهاب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، يعد خطوة كبيرة لشرح برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته الحكومة المصرية لجذب المزيد من الشركات الألمانية للاستثمار في مصر والتوسع في ضخ رؤوس الأموال في المشروعات القائمة .