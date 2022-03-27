/688407/تعرف-على-مواعيد-عرض-مسلسل-ديما-عامر-على-التليفزيون-الاردني

يدخل مسلسل ديما عامر ضمن الأعمال الدرامية المقرر عرضها في رمضان 2022، على قنوات تليفزيونية مختلفة مصرية وعربية، ويبحث الجمهور بشكل مستمر على موعد عرض مسلسل ديما عامر على شاشة التليفزيون وهذا ما سنرصده خلال التقرير الآتي.

دوت الخليج يرصد موعد عرض ديما عامر على شاشة التلفزيون

اعلن التليفزيون الاردني موعد عرض مسلسل ديما عامر في رمضان 2022، لتأتي تلك المواعيد على النحو الآتي: يعرض مسلسل ديما عامر على التليفزيون الاردني في تمام الساعة الثانية عشر في منتصف الليل بتوقيت مصر، وفي الساعة الواحدة بتوقيت الاردن.

أبطال مسلسل ديما عامر

مسلسل «ديما عامر» من بطولة مصطفى شعبان، سينتيا خليفة، لبلبة، عمرو عبد الجليل، صلاح عبد الله، ميرنا نور الدين، محمد ثروت، كريم عفيفى، أحمد الشامى، سما إبراهيم، لمى كتكت، خالد محروس، محمد جمعة ومن كتابة ورشة من الشباب تحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج مجدي الهواري ومن إنتاج الباتروس للمنتج الكبير كامل أبو علي، ومن المقرر عرضه على شاشات التليفزيون وعدد من المنصات الإلكترونية المختلفة.

أزمات مسلسل ديما عامر

وكان قد تعرض مسلسل «ديما عامر» عديدة، منها اتهامات بنسخه من عمل أجنبي أسباني بعنوان «إيليت»، ليصرح مخرج العمل مجدي الهواري، قائلا إن الجميع يعلم أن معظم الأعمال التىنشاهدها هى أعمال مقتبسة من الغرب، ولكن العكس أحيانًا هو الصحيح، فالغرب يقتبس منا بعض الأعمال، وهناك نوع من الإقتباس قد يؤذي العمال وأخر يفيده.

أما عن الأزمة الثانية بعدما قامت الفنانة التونسية سينتيا خليفة، بحذف جميع الدعايا الخاصة بمسلسل «ديما عامر»، المقرر عرضه ضمن سباق مسلسلات شهر رمضان 2022، بشكل فاجأ الجمهور وأثار تساؤلات العديد حول السبب، ورجح البعض أن سبب حذف سينتيا خليفة الدعايا الخاصة لمسلسلها الرمضاني «ديما عامر»، يعود إلى اعتذارها عن العمل، ورأي البعض الآخر أن السبب في قيام سينتيا خليفة بحذف الاعلانات الدعائية لمسلسل «ديما عامر»، هو عدم ظهور مشاهدها في البرومو الأول للعمل، إذ جاء قرار الحذف من سينتيا خليفة بعد ساعات من طرح التيلر.