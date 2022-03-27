"بشرى سارة لكل محتاج شقة".. الآن حجز شقق جنة مصر 2022

يبحث العديد من المواطنين عن خطوات حجز شقق جنة مصر، وذلك بعدما أعلنت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن فتح باب الحجز إلكترونيا، بدءا من اليوم.

دوت الخليج

وفي هذا الإطار، قال المهندس عمروخطاب، المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن حجز وحدات سكنية فى مشروع جنة يتم عبر الموقع الإلكتروني لصندوق الإسكان الاجتماعى، مؤكدا أنه تم بدء الحجز الوحدات السكنية إلكترونياً بالفعل منذ صباح اليوم الأحد وسوف يستمر حتى مساء غد الإثنين.

خطوات حجز شقق جنة مصر 2022

جاء ذلك عبر مداخلة هاتفية في برنامج هذا الصباح المذاع عبر فضائية إكسترا نيوز.

وأوضح المهندس عمروخطاب، أن الوزارة قامت بتخصيص فترة معينة بدأت منذ شهر فبراير الماضى وحتى اليوم الأحد، لرفع المتقدمين للمستندات إلكترونياً، مضيفا أن الذين قاموا برفع المستندات ودفع مقدمات جدية الحجز الخاصة بمشروع جنة هم فقط المسموح لهم حجز الوحدات السكنية منذ اليوم عبر الموقع الإلكتروني

وأكد أن عملية التقديم عبر الموقع هى عملية بسيطة للغاية، موضحا أنه يمكن لمن لديه إشكالية فى التعامل مع الموقع الإلكترونى أن يقوم بالاتصال مع صندوق الإسكان الإجتماعى عبر قنوات الاتصال المفتوحة للصندوق أو التواصل عبر صفحة الفيس بوك والإنستجرام و تويتر لوزارة الإسكان وصندوق الإسكان الاجتماعى.

مشروع جنة

وأضاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الإسكان، أن مشروع جنة يوجد به 6155 وحدة سكنية للحجز، موضحا أن المشروع متواجد فى مدينة الشروق والقاهرة الجديدة والسادس من أكتوبر والعبور والمنيا الجديدة.

وأشار إلى أن مساحات الوحدات السكنية تبدأ من 100 الى 151 متر فى مشروع جنة، مؤكدا على أن تلك الوحدات كاملة التشطيب وجاهزة للاستلام الفورى.

وأكد على أن هذه الوحدات السكنية بمشروع جنة تتدرج تحت مبادرة التمويل العقارى ال3% و8% الذى أطلقها البنك المركزى، مضيفا أن الوزارة حريصة على منع الممارسات التى يقوم بيها بعض المتقدمين لحجز أكثر من وحدة سكنية من خلال أجهزة كمبيوتر أو هواتف مختلفة.

وأوضح أنه يوجد ثلاث مشروعات أساسية وهم مشروع جنة وسكن مصر ودار مصر، موضحا أن مساحات الوحدات فى مشروع سكن مصر تتراوح من 100 الى 131 متر، بينما تتراوح مساحات الوحدات فى مشروع دار مصر من 100 متر الى 150 متر.