/688404/مكنتش-ضامن-عمري-وهذه-الآية-السبب-أدهم-نابلسي-يكشف-كواليس-اعتزاله-لأول-مرة

تحدث المطرب المعتزل أدهم نابلسي عن كواليس اتخاذه قرار اعتزال الغناء للمرة الأولى منذ اعتزاله، خاصة وأنه قرار صعب يصعب على من حقق تلك النجاحات التي حققها النابلسي طوال مسيرته التخلي عنها فجأة كمال فعل الفنان.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تصريحات ادهم نابلسي حول اعتزاله الغناء

كشف ادهم نابلسي خلال فيديو بث مباشر عبر صفحته الرسمية بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، كواليس اعتزاله موضحا الآية التي كانت السبب الرئيسي في عدم تأجيل هذا القرار، فجاءت تصريحاته على النحو الآتي:

تصريحات ادهم نابلسي بشأن اعتزاله الغناء

- فترة كورونا ساعدتني أرى الأمور على حقيقتها

- كنت افكر دائما في الاعتزال منذ شهر رمضان الماضي ولكني كنت أعمل على ألبوم غنائي جديد

- كنت اريد حذف السوشيال ميديا للتركيز على العمل ولكن وجدت آية تقول: «يا ليتنى قدمت لحياتى»

- مسحت السوشيال ميديا وحاولت مضيعش رمضان عليا وقررت انتهي من الالبوم وبعد كدة اعتزل

- في العشر الأواخر من رمضان بدأ ترددي من إني أكمل الالبوم ولا اعتزل

- اكتشفت أن محدش ضامن عمره يعيش المدة دي واخدت قرار الاعتزال

- استخرت ربنا كتير عشان أتاكد إن ده قرار لا رجعه فيه

- بعض شركات الإنتاج وقفت التعامل معايا أما شافت صورة ليا مع أمام مسجد لذلك أعلنت اعتزالي بشكل رسمي بفيديو على اليوتيوب.

اعتزال أدهم نابلسي الغناء

جدير بالذكر أنه اعتزال ادهم نابلسي الغناء بشكل نهائي في 20 ديسمبر المقبل، وذلك من خلال فيديو نشره عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، قال فيه: «كل شخص فينا عنده أهداف وأحلام بيحاول يحققها، هل سألت نفسك لما توصل لده شور راح تحس هل هتحس بالإنجاز؟ أو إن أنت ما تحلم مرة تانية؟ أو تخطط لأهداف جديدة؟، هذا الموضوع خطر في بالي، و الهدف الرئيس لوجودنا في الحياة عشان نرضي ربنا ونكون مثل ما ربنا أمرنا، صحي أن يكون عندك أهداف بس تكون متناسقة مع هدف وجودك بالحياة وهو عبادة ربن العالمين وأن فيه صح وغلط وتعمل الأحسن».

واختتم: «الهدف اللي كنت بحلم بيه ما بيرضى رب العالمين، وأنا من زمان كنت عارف أن هييجي يوم واعتزل وجه اليوم وهعلن خبر سعيد جدًا.. الحمد لله اعتزلت الغناء وشكرًا على دعمكم».