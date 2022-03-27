/688403/تأجيل-حفل-رامي-صبري-ورامي-جمال-للمرة-الثانية

كشفت الجهة المنظمة لحفل كلا من الفنان رامي صبري، والفنان رامي جمال وفريق مسار اجباري، عن تأجيل الحفل للمرة الثانية، إذ كان من المقرر إقامتها في يوم 18 من شهر مارس الجاري، ثم أجلت ليوم 30، لتؤجل الان إلى موعد غير محدد.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل تأجيل حفل رامي صبري ورامي جمال

يقام حفل رامي صبري ورامي جمال وفرقة مسار اجباري بمدينة نصر في مركز المؤتمرات، وكان من المقرر أن يقدم كلا منهما باقة من أروع أعمالهم الغنائية، ولكن لأسباب لم يعلن عنها يستمر تأجيل الحفل بشكل مستمر، خاصة وأنه حفل لنجوم كبار وفرقة حققت نجاحا كبيرا.

رامي صبري وأغنية مع نفسي

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان رامي صبري كانت أغنية «مع نفسي» والذي ظهر كليبها في جو صيفي مبهج، يتميز ببعض المناظر الطبيعية والديكورات الريفية البسيطة، مع المزج بينها وبين الجو الأروبي، مما أطفى روح مختلفة على هذا الكليب، وظهرت الموديل التي تشارك صبري في الكليب بعدد من الإطلالات، منها الصباحية الناعمة، ومنها الكاجوال التي تميل إلى الجراءة والحدة.

أما عن الفنان رامي جمال فقد طرح أحدث أغنياته، بعنوان لسة الكلام زعلان، وتعد أغنية "لسه الكلام زعلان" ألحان رامي جمال ومن كلمات جمال الخولي، وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم، وتم طرح الكليب الخاص بها على طريقة الموشن جرافيك.

أما عن اغنيته حكايات جميلة فتعد من إنتاج "نجوم ريكوردز"، وكلمات محمد عاطف، والحان رامى جمال، وتوزيع أحمد إبراهيم، ومن المقرر أن تحقق نجاخات ساحقة كباقي أغنياته.

هاني الدقاق يغني سألوني على الحنان بمناسبة عيد الأم

وقدم هاني الدقاق قائد فرقة مسار اجباري أغنية سألوني على الحنان في أحد الإعلانات الدعائية لشركة كبرى، الذي خرجت في الفترة الماضية احتفالًا بعيد الأم، وأنتشرت الأغنية لهدوئها وما فيها من مشاعر مترجمة من خلال كلماتها الدافئة وموسيقاها العذبة، وتأتي كلمات أغنية سألوني على الحنان كالآتي:

سالوني على الحنان شاورت

بس عليك و بحس بالامان لما

اطمئن عليك الحب في كل مكان واقواه حبي ليكي

كل اللي انا فيه سببه اني معاكي واللي وصلت ليه اتحقق بدعاكي

اجمل ما نطقت به لما ناديت عليك علمتيني

اسامح من كثر ما بتسامحيني وفي اصعب ظروفي

انت اللي بتقويني وفي عز خوفي جنبي وبطمنيني

لما الوقت يعدي بحس بقيمتك اكثر بتزيد

غلاوتك عندي كل ما عمري بيكبر لو مره زعلت مني

ازعل انا من نفسي رضاك حاجه كبيره

وصيه من اللي خلقني وادالى نعم كتيره

اغلاها انتي يا امي

علمتيني اسامح من كثر ما بتسامحيني

وبقطع ظروفي انت اللي بتقويني وفي عز

خوفي جنبي وبطمنيني

علمتيني اسامح من كثر ما بتسامحيني