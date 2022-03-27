/688401/جمال-علام-اشكر-جماهير-مصر-على-مساندة-لاعبي-المنتخب-وإن-شاء-الله-نحقق-حلم-الصعود

أكد جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه يتمني دعم منتخب مصر في مباراة أمام السنغال فى المرحلة الأخيرة بتصفيات كأس العالم،لتحقيق حلم المونديال.

ويرصد تيحا مصر التفاصيل:

وقال جمال علام:اشكر جماهير مصر اللي جت الاستاد لأنه رقم واحد للاعبين انشاء الله ربنا يكرمنا فى المباراة القادمة لاسعادة الشعب المصري، وإن شاء الله نفرحكم دعواتكم معانا، ونحقق حلم الصعود.

وتابع:" ومتزعلوش مننا فى الفترة اللي فاتت لو فى غلطه علي المعسكر شوية لأنه هدفنا واحد كلنا ونساعد بعض".

تديربات المنتخب

واستأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريباته، صباح اليوم الأحد،على استاد القاهرة، استعداداً لمواجهة السنغال قبل السفر، للعب لقاء العودة، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

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قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

حراسة المرمى: محمد الشناوي، محمد أبو جبل ومحمد صبحي.

خط الدفاع: عمر جابر، عمر كمال، محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش، محمود علاء، أيمن أشرف، أحمد فتوح، ياسر إبراهيم.

خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية، محمد النني، حمدي فتحي، إمام عاشور، محمد مجدي قفشة، أحمد سيد زيزو، نبيل عماد دونجا.

خط الوسط الهجومي: عمر مرموش، محمود حسن تريزيجيه، محمد صلاح.

خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

قائمة السنغال لمواجهة منتخب مصر:

حراسة المرمى: إدوارد ميندي "تشيلسي الإنجليزي" - ألفريد جوميس "رين الفرنسي" - سيني ديانج "كوينز بارك رينجرز الإنجليزي"

خط الدفاع: بونا سار "بايرن ميونيخ الألماني" - ساليو سيس "نانسي الفرنسي" - كاليدو كوليبالي "نابولي الإيطالي" - بابي أبو سيسي "أولمبياكوس اليوناني" - عبده ديالو "باريس سان جيرمان الفرنسي" - إبراهيما مباي "بولونيا الإيطالي" - عبد اللاي سيك "رويال أنتويرب البلجيكي" - فودي بالو توريه "ميلان الإيطالي" – يوسف سابالي "ريال بيتيس الإسباني".

خط الوسط: شيخو كوياتي "كريستال بالاس الإنجليزي" - بابي ماتار سار "ميتز الفرنسي" - بابي جاي "مارسيليا الفرنسي" - نامباليس ميندي "ليستر سيتي الإنجليزي" - إدريسا جانا جاي "باريس سان جيرمان الفرنسي" - مصطفى نيم "باريس إف سي الفرنسي" - مامادو لوم نداي "ديبورتيفو ألافيش الإسباني" - جوزيف لوبي "سوشو الفرنسي".

خط الهجوم: ساديو ماني "ليفربول الإنجليزي" - إسماعيلا سار "واتفورد الإنجليزي" - بامبا ديانج "مارسيليا الفرنسي" - كيتا بالدي "كالياري الإيطالي" - حبيب ديالو "ستراسبورج الفرنسي" - بولاي ديا "فياريال الإسباني" - فامارا دييدهو "ألانيا سبور التركي" - مامي بابا تيام "قيصري سبور التركي".