رفع ١٦٥ طن تراكمات وصيانة ٣١ كشاف إنارة بنطاق مركز ومدينة المحموديه

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كثفت الاجهزة التنفيذية بمحافظة البحيرة اليوم الاحد من حملاتها اليومية للوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة المشروعات الخدمية الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من عقبات مع الأعمال اليومية فى شتى القطاعات،تنفيذاً لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة .

دوت الخليج

أسفرت الجهود التى نفذتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة المحمودية برئاسة علي زيد عن إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بناحية عشوش التابعة لقرية ديروط بالتنسيق مع الزراعة والشرطة على مساحة ٢٠٠ م٢ عبارة عن مباني بالبلوك الأبيض عبارة عن أسوار ، مع استمرار الحملات لرفع الإعلانات الغير مرخصة بشوارع المدينة وقد تم رفع ٥٣ إعلان غير مرخص وتم تحرير ٣ محاضر إعلان بدون ترخيص .

تطهير ورفع المخلفات من ترعة رياح النوسة

كما شهدت متابعة أعمال تطهير ورفع المخلفات من ترعة رياح النوسة الواصلة من قرية سنبادة وعزبة أبو قير وعزبة أبو سليمان وعوض كشك التابعة لقرية فيشا حيث تم رفع ما يقرب من ٢٥ طن من المخلفات بمعدات الوحدة المحلية لقريه فيشا وحفار هندسة ري المحمودية .

كما شدد المحافظة على متابعة أعمال الإهتمام بالحدائق العامة من أعمال نظافة وري وتقليم للأشجار - متابعة عمل محطات الصرف الصحي بقرية ديروط، وشملت محطة صرف صحي قرية ديروط ومحطة رفع صرف صحي قرية فزارة - متابعة أعمال المقلب الوسيط التابع للوحدة المحلية ومتابعة إلتزام حركة سير سيارات نقل القمامة إلى المقلب الرئيسى بمدينة إدكو .

متابعة القافلة الطبية العلاجية بقرية سيدي عقبة مركز المحمودية

حملات الوحدات المحلية شهدت كذلك متابعة القافلة الطبية العلاجية بقرية سيدي عقبة مركز المحمودية وتم الكشف الطبي على ١٩٢٧ مريض ، الى جانب سير العمل بورشة الصيانة وجراج الوحدة المحلية وأعمال الصيانة اللازمة لمعدات الحملة وكذلك توزيع سيارات النظافة فى الفترة الصباحية والمسائية .

كما تم رفع ما يزيد عن ١٦٥ طن قمامة بنطاق المدينة والوحدات القروية التابعة الى جانب مسح للشوارع الرئيسية ومداخل المدينة أعمال لودر ونقلها إلى المقلب الوسيط بإدكو ، الى جانب صيانة ٣١ كشاف بالمدينة والوحدات القروية التابعة وصيانة محول قرية حبيب بالتنسيق مع هندسة كهرباء المحمودية .