نجاح إنقاذ حياة سيدة وتوأمها تعاني من مشيمة متقدمة ونزيف شديد غير...

نجح الفريق الطبي بقسم النساء والولادة بمستشفي حورس التخصصي بأرمنت والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر في إنقاذ حياة سيدة في الثلاثين من عمرها حامل بتوأم . كانت تعاني من مشيمة متقدمة (placenta acretta ) غائرة بجدار الرحم، حيث حضرت السيدة إلى قسم الطوارئ بالمستشفى تعاني من نزيف شديد غير مستجيب للعلاج وآلام ولادة مبكرة . وعلي الفور تم دخول المريضة للعمليات وإجراء ولادة قيصرية عاجلة والتي تمت بنجاح وولادة التوأم مع الحفاظ علي الرحم بدون استئصال . وذلك بمشاركة كلا من : الدكتور / ريمون مبارك شحاتة " أخصائي النساء والولادة " الدكتور / أحمد محمد عبد الرحيم "طبيب مقيم بقسم النساء والولادة " الدكتور / محمد حسام " أخصائي التخدير " وتحت إشراف: الدكتور / حسن النادي " رئيس قسم النساء والولادة " الدكتور / علاء فتحي "رئيس قسم التخدير " ومشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات . وتم متابعة الأم والتوأم حتى خروجهما إلى المنزل بصحة جيدة . وأجريت العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبنسبة مساهمة 300 جنيه فقط.

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