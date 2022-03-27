مايا مرسي تشارك في فعاليات الدورة السابعة لـ «قمة مصر للأفضل»

شاركت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة في فعاليات الدورة السابعة لـ «قمة مصر للأفضل»، مساء امس السبت، والتى تنظمها مجلة «أموال الغد» الاقتصادية ووكالة إكسلانت كومينيكشنز Excellent Communications، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، لتكريم الشخصيات والشركات الأكثر تأثيرًا في الاقتصاد المصري لعام 2021، وذلك للاحتفاء بالنجاحات الاستثنائية التي حققتها الدولة المصرية تحت قيادة فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية.

شهد الحفل حضور نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة نيابة عن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء أركان حرب إيهاب الفار رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والدكتور محمد عمران، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، والمهندس يحي زكي رئيس الهيئة الاقتصادية لمنطقة قناة السويس، وعدد كبير من المسؤولين الحكوميين ونحو 300 قيادة تنفيذية لكبرى البنوك والمؤسسات والشركات العاملة في السوق المصرية، ومديري الأعمال والمبتكرين والأكاديميين والخبراء والمنظمات الدولية والشركاء الإقليميين والدوليين.

وقد شاركت الدكتورة مايا مرسي والدكتورة نيفين القباج بتسليم جائزة الراحلة السيدة انيسه حسونة للعمل الانساني لاول مرة والتي تم اهدائها السيدة نورهان النمر صاحبة مؤسسة نسيج الأمل والتي ابتكرت تصاميم ازياء خاصة لاطفال معهد السرطان لكي لا يشعروا انهم مرضي في المستشفى

كما شاركت الدكتورة مايا مرسي مع عدد من الوزيرات في تسليم جوائز ابرز 50 سيدة تأثيرا فى الحياة العامةت