وزير التنمية المحلية يبحث مع مسئولة برنامج الأغذية العالمي بالقاهرة ملفات التعاون...

استقبل اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية ، السيدة / آلاء الزهيرى مسئول العلاقات مع الجهات الحكومية فى برنامج الأغذية العالمى للأمم المتحدة بالقاهرة وذلك بحضور الدكتور هشام الهلباوى مساعد الوزير للمشروعات القومية .

وشهد اللقاء استعراض آخر مسستجدات ملفات التعاون المشتركة بين الجانبين وعلى رأسها تعزيز وتنمية قدرات 62 وحدة محلية في 6 محافظات هي أسوان والأقصر والمنيا والفيوم وبنى سويف وقنا ، ضمن مبادرة " قرية ريفية مستدامة ونموذجية " ، حيث أكد اللواء محمود شعراوي على الإهتمام الذى توليه الوزارة لبناء نظام محلى متطور يليق بمهام وتكليفات القيادة السياسية في الجمهورية الجديدة ويساعد في تنفيذ المهام والتكليفات الرئاسية ويعكس تطلعات المواطنين وتحسين رضاهم عن الخدمات المحلية المقدمة إليهم .

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الفترة الماضية شهدت تدريب حوالى 310 من العاملين في الوحدات المحلية المستهدفة في 62 وحدة قروية محلية على عدد من الملفات الأساسية لعمل الإدارة المحلية ودعمها بأجهزة التابلت والكمبيوتر والشاشات الذكية بما يساهم في بناء قدرات العاملين خاصة في مجالات متابعة تنفيذ المشروعات والتطوير المؤسسى والتخطيط والتواصل مع المواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن برنامج الأغذية العالمى يساهم أيضاً في خطة التوعية المجتمعية للمزارعين من أهالى القرى المستهدفة وتوفير التدريب لهم في مجالات الرى الحديث والتغيرات المناخية والإرشاد التسويقى للمحاصيل والأساليب العلمية في العمل الزراعيى النباتى والحيوانى .

ومن جانبها نقلت السيدة آلاء الزهيرى تحيات وتقدير السيد / برافين أجراوال الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة بالقاهرة للجهود التى يقوم بها وزير التنمية المحلية لدعم مسيرة التنسيق مع الوزارة والمحافظات لنجاح مجالات التعاون بين الجانبين والبناء على ما تحقق من مشروعات تنموية مهمة وشراكات فعالة خلال الفترة الماضية فى إطار اتفاقية التعاون الموقعة بين الوزارة والبرنامج .

كما شهد الاجتماع متابعة نتائج ورش العمل التدريبية والتعريفية التي تنظمها الوزارة خلال شهر مارس الجارى حول منصة " أيادى مصر " لتسويق المنتجات اليدوية والتراثية والحرفية بالتعاون مع برنامج الأغذية العالمى ووزارة الاتصالات وشركة ( إي أسواق مصر) وذلك بمحافظات الغربية والاسماعيلية والشرقية والأقصر وأسوان وبعض محافظات الصعيد لتدريب المنتجين والمصنعين وتعريفهم بالمنصة وأهدافها وأهمية التسويق الرقمى والإلكتروني للمنتجات التي تتميز بها العديد من المحافظات .

وأكد اللواء محمود شعراوى أن المنصة شهدت خلال الفترة الماضية إضافة حوالى 150 منتج جديد تتميز بها المحافظات المصرية ، كما أنه يجرى الآن بالتنسيق مع البرنامج والشركة تطوير وتحديث الموقع الالكترونى الخاص بالمنصة وإعداد حملة إعلامية عنها بما يساهم في زيادة وتوسيع الإنتشار لتلك المنتجات لفتح أسواق جديدة لها على المستويين المحلي والدولي والمساعدة في توفير فرص عمل جديدة للشباب والفتيات والمرأة .

وشدد وزير التنمية المحلية على اهتمام الوزارة بدعم التكتلات الاقتصادية في محافظات صعيد مصر لخلق فرص عمل وتحسين جودة المنتجات التراثية واليدوية والحرفية التي تتميز بها بعض القرى وعلى رأسها التكتلات الموجودة في إطار برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر بقنا وسوهاج والمنيا وأسيوط والمساعدة في الترويج والتسويق لتلك المنتجات تنفيذاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية .

وخلال اللقاء تم استعراض أهم الملفات التي سيتم إضافتها على البوابة الجغرافية " الجيومكانية " للوزارة التي تم إطلاقها مؤخراً بالتعاون مع برنامج الأغذية وإحدي الشركات العالمية والتي تضم الأنشطة والمعلومات والبيانات المكانية ذات العلاقة بخدمات المواطنين من مبادرات ومشروعات مختلفة وذلك على خرائط جغرافية وكذا التواصل بين الوزارة والمواطنين بما يدعم عمليات إتخاذ القرار.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الإصدار الأول للبوابة الجغرافية " الجيومكانية " يضم عدد من المشروعات والملفات الخاصة بالوزارة والمحافظات ومنها برنامج تطوير الريف المصرى ضمن المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " ومنظومة المخلفات الصلبة والخطط الاستثمارية والقضية السكانية ، وسيتم خلال الأيام المقبلة إضافة عدد من الملفات وعلى رأسها برنامج مشروعك وإدارة الأزمات بما يدعم تحقيق اللامركزية و أهداف برامج التنمية التى تستهدف رفع مستوى معيشة المواطنين .

وأشار اللواء محمود شعراوى إلى أن اللقاء شهد أيضاً استعراض برنامج تدريب المدربين الذى يتم تنفيذه بالتنسيق بين الوزارة والبرنامج في مقر مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة للمساهمة فى بناء قدرات العاملين بالإدارة المحلية ، لدعم تنفيذ التكليفات الرئاسية الهامة علي أرض المحافظات ، مشيراً إلى تنفيذ برنامج الأغذية العالمى بالتنسيق مع الوزارة برنامج للتدريب وخطة للتوعية المجتمعية للعاملين بالوحدات المحلية والأمهات والأباء والشباب من الجنسين في المحافظات الست المستهدفة بالصعيد فيما يخص القضية السكانية بما يدعم تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان والحد من الزيادة السكانية وتعزيز القيم الانسانية والمجتمعية في المجتمع الريفي والمساواة بين الرجل والمرأة وتعزيز قيم العمل والإنتاج.

وفى ختام اللقاء أكدت السيدة / آلاء الزهيرى حرص البرنامج علي تقديم الدعم لكافة البرامج والمشروعات التى تقوم بها الوزارة وسيتم خلال الفترة المقبلة زيادة التواصل بين الوزارة والبرنامج لاستكمال مجالات التعاون المشترك لخدمة المواطنين في المحافظات .

وأشادت الزهيرى بالجهود التى تقوم به وزارة التنمية المحلية لخدمة المواطنين في مختلف القرى والمدن بمحافظات الجمهورية ، وشددت على تقديم البرنامج لكل الدعم والإمكانيات اللازمة لنجاح مجالات العمل المشتركة بين الجانبين ودعم خطط وتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء .