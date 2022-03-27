دعم منظومة النظافة بمركز مطاى بسيارات جديدة

جدة - نرمين السيد - قال أسامة القاضى، محافظ المنيا، إنه تم دعم مركز مطاى بعدد من السيارات لرفع تراكمات القمامة، ضمن الخطة الاستثمارية للمحافظة، ولدعم منظومة النظافة، وفى إطار حرص الدولة على معالجة مشكلة القمامة فى المدن والقرى، وإضفاء مظهر جمالى وحضارى على المدينة.





وأكد المحافظ أن ذلك يأتى ضمن تنفيذ توجيهات محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، للاهتمام برفع مستوى البيئة العامة وتحقيق رضا المواطنين، ورفع مستوى النظافة والارتقاء بالمظهر الحضارى وتسهيل عمل سيارات جمع القمامة والقضاء على إلقاء القمامة بالشوارع. ووجه المحافظ رئيس المدينة بتكثيف حملات النظافة ورفع وإزالة المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين العامة ورفع معدلات التشغيل للمعدات المستخدمة، مشيرًا إلى اهتمامه بتقديم أوجه الدعم وتذليل العقبات وتوافر الإمكانات قدر الإمكان لرفع مستوى منظومة النظافة ككل، خصوصا بالشوارع والميادين ورفع الأتربة من جوار الأرصفة وتدعيم الإنارة العامة بالشوارع والاهتمام بالمظهر الجمالى للمحافظة.

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