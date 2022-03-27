5 فئات.. من المسموح لهم بأداء امتحانات الثانوية العامة؟

جدة - نرمين السيد - ووفقا لكتيب تعليمات التقدم لامتحانات الثانوية العامة 2022، جاءت تلك الفئات كالتالى:

الطلاب المقيدون بالصف الثالث الثانوى فى العام الدراسى 2021 /2022 المنقولين من الصف الثانى الثانوى بشعبتيه العلمية والأدبية، بالمدارس الثانوية العامة الرسمية أو الخاصة أو الرياضية، والتى تشرف وزارة التربية والتعليم على امتحانات النقل بها ويشترط حضور الطالب نسبة 85% لى الأقل من عدد أيام الدراسة لمعاملته كطالب منتظم. الطلاب الراسبون عام 2021 بالصف الثالث الثانوى لأول مرة، يسجلوا بياناتهم "استمارة إلكترونية جديدة"؛ لأداء الامتحان فيما رسبوا فيه أو تغيبوا عنه، وذلك لعام دراسى واحد كطلاب منتظمين. الطلاب الناجحون فى الصف الثانى الثانوى بالعام الدراسى 2012/ 2013 "بداية تطبيق النظام الحديث"، وما بعده داخل جمهورية مصر العربية أو من دول عربية وتم مناظرة الشهادات الحاصلين عليها ولم يتقدموا أو تقدموا لامتحان الصف الثالث الثانوى على نظام المنازل، ولم يستنفذوا عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا. الطلاب الذين سجلوا استمارة إلكترونية للتقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة وتغيبوا عن أداء الامتحان فى جميع المواد بدون عذر مقبول، لا يحتسب لهم هذا العام ضمن عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا، ولكن يحتسب ضمن الأعوام المقرر فيها تقدم الطالب من داخل المدرسة مرتين كطالب منتظم. فى حالة إعفاء الطالب من الانتظام فى الدراسة "إسقاط القيد" بعد ثبوت العذر القهرى وفقا لأحكام القرار الوزارى رقم 237 لسنة 2004 بشأن تنظيم قبول أعذار غياب طلاب التعليم الثانوى العام وتعديلاته، لا يحتسب هذا العام ضمن أعوام التقدم المسموح بها قانونا، وكذلك لا يحتسب هذا العام كعام قيد للطالب بالمدرسة ويعامل معاملة الطالب المنتظم طالما ظل العذر قائما.

عدد مرات التقدم لامتحان الثانوية العامة

يحق لطلاب الثانوية العامة التقدم لامتحان شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة 4 أعوام، طبقا للقانون رقم 20 لسنة 2012 والقرار الوزارى رقم 88 لسنة 2013.

وبالنسبة للطلاب المنتظمين، يحق لهم التقدم للامتحان عامين من داخل المدرسة كطلاب منتظمين وعامين من خارج المدرسة كطلاب منازل.

وكذلك يحق لطلاب المنازل فلهم حق التقدم للامتحان أربعة أعوام أيضا.

ولا يحق للطالب الراسب التقدم لأداء الامتحان إلا فيما رسب فيه أو تغيب عنه فقط.

وفى امتحان الدور الأول، يسمح للطالب الذى أتم دراسة المواد المقررة فى الصف الثالث الثانوى للعام الدراسى 2021/ 2022، بأداء الامتحان فى جميع المواد المقررة عليه بشعبتيها العلمية والأدبية، ويحتسب للطالب الدرجات الفعلية التى حصل عليها فى الامتحان لتلك المواد.

أما الطالب الذى رسب أو تغيب فى أكثر من مادتين يعتبر راسبا ولا يسمح له بأداء امتحان هذه المواد فى الدور الثانى، وعليه التقدم باستمارة جديدة فى العام التالى إذا لم يستنفذ عدد مرات التقدم المسموح بها قانونا لأداء الامتحان، وذلك فى المواد التى رسب فيها أو تغيب عنها فقط، وتحتسب له الدرجات الفعلية التى يحصل عليها فى تلك المواد مع احتفاظه بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها سلفا.

والطالب الذى رسب أو تغيب فى مادة أو مادتين على الأكثر، سواء من داخل أو خارج المجموع، له الحق فى أداء امتحان الدور الثانى ولا يحتسب له أكثر من نسبة 50% من النهاية الكبرى المقررة فى المادة أو المادتين، مع الاحتفاظ بالدرجات التى حصل عليها فى المواد التى اجتازها فى الدور الأول.