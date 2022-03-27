وزير الرى: مجهودات متواصلة لتوفير الاحتياجات المائية

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة وزير الرى، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه، حيث تم استعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية، وتوفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة.
كما استعرض الدكتور عبدالعاطى - خلال الاجتماع - موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الاحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الاحتياجات القادمة، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعى خلال الصيف المقبل، موجها بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.
وتم خلال الاجتماع، استعراض إجراءات وزارة الرى المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حاليا للحماية من أخطار السيول، حيث شدد وزير الرى على ضرورة استمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لاستقبال الأمطار، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع والمصارف وكافة المحطات لمجابهة أى طارئ.
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