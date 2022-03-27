/688400/نقل-النواب-تتوجه-من-الأقصر-إلي-الغردقة-لتفقد-إنجازات-الدولة-المصرية-و-موانئ-سفاجا

انتقل صباح اليوم الأحد وفد لجنة النواب برئاسة علاء عابد رئيس لجنة النقل، الذي يزور محافظات الأقصر وقنا والغردقة، من محافظة الأقصر متجها إلي الغردقة لتفقد عدد كبير من المشروعات القومية وإنجازات الدولة المصرية بالإضافة لتفقد عددا الموانئ.

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ومن المقرر أن يزور الوفد البرلماني كل من مواني سفاجا ومينا ابو طرطور ومينا الحمروين، ومن المقرر أيضا أن يلتقي الوفد البرلماني اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

نقل النواب تتوجه من الأقصر إلي الغردقة لتفقد إنجازات الدولة المصرية و موانئ سفاجا

ويضم وفد لجنه النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد كلا من ،النائب وحيد قرقر وكيل لجنه النقل والمواصلات، والنائب سيد عوض امين سر لجنه النقل والمواصلات، النائب خالد عبد المولي، النائب أحمد سعد نويصر ، النائب حسام عاشور ، والنائبة مي مازن ، والنائب كمال أبو خليل ، والنائب خالد تامر طايع، النائب نادر الخبيري ، امام منصور ، النائب حازم عويان ، النائب مصطفي محمود، وهشام عبد الرازق امين اللجنه، ومن امانه اللجنه أحمد سلامه ، محمد عبد العظيم، ومن وزارة النقل سالم مصطفي ،وليد عبد الرازق.

وكان قد تفقد وفد لجنة النقل بمجلس النواب، أمس، محطة سكة حديد قفط بقنا، كما تفقدوا المزلقان الكائن بجوار المحطة.

وأوصي وفد اللجنة أن يتم ادراج المزلقان ضمن خطة تطوير المزلقانات التي تقوم بها هيئة تطوير السكة الحديد.