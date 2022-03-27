بالصور..منتخب مصر يستأنف تدريباته الجماعية قبل السفرإلي السنغال

/688399/بالصورمنتخب-مصر-يستأنف-تدريباته-الجماعية-قبل-السفرإلي-السنغال

استأنف منتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني تدريباته، صباح اليوم الأحد،على استاد القاهرة، استعداداً لمواجهة السنغال قبل السفر، للعب لقاء العودة، ضمن مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، الاكتفاء بالتدريب في فندق الإقامة اليوم استعدادا لمباراة الإياب أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

ويتواجه المنتخبين للمرة الثانية على التوالي خلال شهررين، والتي سبقت وجمعت بين الطرفينن في الشهر الماضي بنهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء، أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط الدفاعي: عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي، إمام عاشور- محمد مجدي قفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد، مروان حمدي.

أرقام مصطفي محمد ومروان حمدي

خاض مصطفي محمد 22 مباراة فريق جالاتا سراي التركي، أحرز 6 أهداف، أسيست 3،مشاركة 968دقيقة .

فيما مروان حمدي 12 مباراة خاضها، أحرز 6 أهداف ، أسيست واحد، 1069 دقيقة شارك فيها في جميع المباريات مع سموحة

وفضل كارلوس كيروش المدير الفنى لمنتخب مصر ضم مروان حمدي مهاجم سموحة عن محمد شريف مهاجم الأهلي و أحمد حسن "كوكا" مهاجم كونيا سبور التركي، حيث يرى في مروان حمدى المهاجم المناسب لطريقة لعب المنتخب، بالإضافة إلى التزامه بالأدوار الدفاعية المطلوبة ومساعدة زملائه فى غلق المساحات عند فقدان الكرة، وتنفيذه تعليمات الجهاز الفنى.