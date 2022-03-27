الليلة.. محمود التركي يُحيي حفل غنائي ضمن معرض «اكسبو 2020 دبي»

/688397/الليلة-محمود-التركي-يحيي-حفل-غنائي-ضمن-معرض-اكسبو-2020-دبي

يستعد الفنان الشاب محمود التركي، لإحياء حفل غنائي ضمن فاعليات مهرجان اكسبو 2022، اليوم الأحد الموافق 27 من شهر مارس الجاري، وذلك في ساحة الاستدامة.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير تفاصيل حفل محمود التركي في اكسبو 2020 دبي

يجمع حفل محمود التركي ضمن معرض اكسبو 2020 دبي عدد كبير من الجمهور، ويقدم التركي حفله بقيادة فرقته الموسيقية ومن المقرر أن يقدم باقة من أروع أعماله الغنائية والتي لها صدى واسع في أذهان الجمهور.

اشمك آخر أعمال محمود التركي

هذا وطرح التركي مؤخرا احدث أعماله الغنائية التي أتت بعنوان اشمك من كلمات الشاعر محمد الجبوري، وقام بتوزيعها الموزع الموسيقي ميثم علاء الدين، ومكس وماسترينغ طيف عادل، وتحت اشراف عام وادارة أعمال محمود الترك الموسيقي صفاء غريب.

واتت كلمات الأغنية على النحو الآتي:

أشمك

أسألك حبيبي تجاوبني بصراحه

أحبك كل عمري.ولا عندي استراحه

أشمك أشمك حبيبي وأموت عليك

نطيتك روحي وأگلك حلال عليك

بعتها الدنيا يغالي لأن شاريك

صرتلك جديدك ياعمري صرت ماضيك

أدور يعمري على كلشي الجمعنى

أثاري بلياك وجودي ماله معنى

لعلمك لعلمك حضنتك دوى المجروح

جمالك دلالك ضحكتك ترد الروح

ابشرك يا عمري وگعنا بعشق مملوح

حضرتي وحضرتي لحبيبي فدوه يروح

حفل محمود التركي

أما عن آخر حفلات حمود التركي فكان في "فيستفال ارينا دبي" يوم 24 ديسمبر 2021، شاركه به الفنانة العراقية رحمة رياض والدي جي أصيل، حضرها عدد كبير من الجمهور الذي احتفل معه بـ100 مليون مشاهدة لأغنية "اشمك" والذين قاموا بغنائها كاملة دون توقف خلال الحفل الذي تضمن غناء مجموعة كبيرة من أغنياته برفقة فرقته الموسيقية.

الجدير بالذكر أنه دائما ما تحقق أعمال محمود التركي نجاحات ساحقة، إذ وصلت الأغنية الرومانسية "الدويتو" الذي قدمها محمود التركي مع الفنانة العراقية أصيل هميم بعنوان "بين قوسين" أكثر من مليون مشاهدة خلال 24 من طرحها عبر قناته الرسمية في اليوتيوب، والذي تعاون فيها مع الشاعر محمد الواصف، و الحان علي صابر، و توزيع وماسترينغ محب الراوي.