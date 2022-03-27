/688396/علاء-قريطم-الدولة-تساند-الشباب-بمشروعات-صغيرة-ومتوسطة-للقضاء-علي-البطالة

قال النائب علاء قريطم عضو مجلس النواب عن محافظة البحيرة أثناء استقباله الوفد البرلماني للجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، أن محافظة البحيرة قامت بتسهيل منح وقروض بتكاليف ضخمة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وذلك من أجل تقديم كافة التسهيلات أمام الشباب المستثمرين وفتح آفاق للعمل .

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وأضاف قريطم، أثناء تفقد لجنة المشروعات بمجلس النواب، لمحافظة البحيرة مساء أمس السبت، أن الدول تساند الشباب وتعمل علي إزالة أي معوقات تواجههم من خلال إقامة مشروعات وتوفير بيئة مناسبة لهم، موضحا أن هناك مشروعات كثيرة نفذت علي أرض الواقع وبدأت بالفعل والتي عملت علي القضاء علي البطالة .

علاء قريطم: الدولة تساند الشباب بمشروعات صغيرة ومتوسطة للقضاء علي البطالة

وقدم قريطم، الشكر لمحافظ البحيرة اللواء هشام آمنة لما يقوم به من دور حقيقي ووطني تجاه المحافظة بتسهيلات للمستثمرين وإزالة المعوقات أمامهم .

وشدد عضو مجلس النواب، أن محافظة البحيرة بها العديد من القري ضمن مبادرة حياة كريمة والتي كان لها أثر كبير في تغير شكل الحياة في القري والريف إلي الأفضل بدخول جميع المرافق وتجميل المناطق.

وضم وفد اللجنة خلال الزيارة النائب محمد كمال مرعي رئيس اللجنة ،هالة أبو السعد وكيل اللجنة، وأعضاء اللجنة سيد سلطان ، وطارق السيد ،د.مني عبدالله ، رحاب موسي.

مشروعات النواب: اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف علي مدي تفعيل القانون 152

وكان قد واصل وفد لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعي جولاته الميدانية، بلقاء اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وزيارة عدد من المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالمحافظة.

وقال النائب محمد كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بمجلس النواب، أن اللقاءات والزيارات للمحافظات هدفها الوقوف علي مدي تفعيل القانون 152 لسنة 2020 وتذليل العقبات امام أصحاب المشروعات الصغيرة ودعمهم لافتا أن هذا القطاع داعم للاقتصاد الوطني لذا لا يد من دعمه لانجاحه .