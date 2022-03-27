ريم مصطفى في مسلسل إذاعي مع أحمد فهمي بعنوان «موس صلاح»

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دوت الخليج يريد تفاصل مسلسل موس صلاح لريم مصطفى وأحمد فهمي

تخوض ريم مصطفى بطولة المسلسل الاذاعي موس صلاح بجانب الفنان أحمد فهمي، عمرو عبد الجليل، محمد ثروت، إبرام سمير، طاهر أبو ليلة، حمدي الوزير، منير مكرم، حامد الشراب، إضافة إلى الإعلامي الرياضي أحمد شوبير، وبدأت في التسجيل الفعلي للعمل.

اذاعات عرض مسلسل موس صلاح

يعرض مسلسل موس صلاح على راديو النيل، خلال محطاته الأربعة ميجا FM، نغم FM، شعبي FM، راديو هيتس، ومن المقرر أن يحقق نجاح مختلف لريم مصطفى هذا العام.

ريم مصطفى في مسلسل مكتوب عليا

من ناحية أخرى، تشارك الفنانة ريم مصطفى الفنان اكرم حسني، مسلسل مكتوب عليا، المقرر عرضه أيضا ضمن سباق مسلسلات رمضان 2022 على شاشات التليفزيون، وهو من بطولة آيتن عامر، عمرو عبد الجليل، هنادي مهنا، إسماعيل فرغلي، حنان سليمان، عزة لبيب، محمد طعيمة، هلا رشا ومحمود السيسي، مسلسل مكتوب عليّا من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبو ذكري.

ويُعرض مسلسل مكتوب عليا عبر منصة watch it الرقمية، التي طرحت البرومو الدعائي الأول للمسلسل، إلى جانب عرض المسلسل على قناة dmc الفضائية التي نشرت الإعلان الرسمي له أيضًا.

ريم مصطفى تعتذر عن Suits بالعربي

من ناحية اخرى، أشارت ريم مصطفى، خلال مقابلتها ببرنامج the insider بالعربي إلى اعتذارها عن العمل من قبل قائلة: "عمري ما شوفت مسلسل suits الأجنبي، كنت أعرف اسم المسلسل، لكن لم أشاهده من قبل، وأول ما الدور اتعرض عليّا؛ اعتذرت عن المشاركة، لأني ماشوفتش المسلسل قبل كده".

وتابعت: "بعد اعتذاري؛ فوجئت بأن صناع المسلسل قالو لي، إنتي من الواضح مش فاهمة إنتي بتعملي إيه، وكلموني تاني، وبعد قبولي لدور كاميليا، أصريت على ألا اشاهد النسخة الأصلية للمسلسل الأجنبي، لخوفي من أن يتأثر أدائي بالشخصية التي جسدت نفس الدور".

واختتمت ريم مصطفى حديثها قائلة: "حتى لو أنت عايز تقلد حد، مش هتعرف، يعني لازم هتطلع بروحك، وبطريقتك، وبطبعك، كل واحد مننا له شخصية مختلفة عن التاني".