/688391/انحراف-وبيت-الشدة-الأبرز-نجوم-فشلوا-في-الترويج-لأعمالهم-الرمضانية

فشل عدد كبير من نجوم الوسط الفني للترويج لأعمالهم المقرر عرضها ضمن السباق الرمضاني 2022، كباقية النجوم الكبار، الأمر الذي يعد فشل قبل عرض العمل من أساس، إذ اقتصر الجمهور هذا الموسم على معرفة بعض الاعمال الدرامية الرمضانية، وافتقر المعلومات عن بعض الاعمال الأخرى التي من المقرر أن نرصدها لكم في ذلك التقرير.

دوت الخليج يرصد في ذلك التقرير أبرز الأعمال الدرامية المقرر عرضها في موسم رمضان 2022 وافتقرت الترويج لها

مسلسل انحراف

لم يكن الترويج لمسلسل انحراف الذي تخوض بطولته الفنانة الكبيرة روجينا، بالقدر المتوقع لأعمال الفنانة خاصة وأنها تخوض البطولة النسائية له، على عكس مسلسلها الاخر الذي يحمل عنوان «كيد حريم»، والتي حرصت على الترويج له بشكل مستمر، ولكن يبدو أن مخرج العمل كان له رأي خاص على هذا الموضوع بشأن تكتم الأبطال عن التصريح بأي شيء يخص هذا العمل، وبدأ الترويج له خلال الأيام القليلة الماضية وكان أولى المروجين لمسلسل انحراف، الفنانة رانيا محمود ياسين أحد أبطال المسلسل.

مسلسل بيت الشدة لوفاء عامر

لم تضج وسائل الإعلام على مسلسل بيت الشيدة سوى بعد طرح البرومو الاول للعمل، ولم تكن الدعايا الخاصة به كثيرة، لذا افتقرت وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية المختلفة الحديث عنه، رغم أنه يخوض بطلوته عدد من النجوم الكبار مثل وفاء عامر، أحمد وفيق، مها أحمد، إيهاب فهمي، محمد مهران، محسن منصور، أحمد التهامي، ومدحت تيخا، عبير منير، صبري عبدالمنعم، لبنى ونس، وبسنت حاتم، ندى بهجت، منى العمدة، وعدد من الفنانين، وهو من تأليف ناجي عبد الله، وإخراج وسام المدني، وإنتاج شركة إكسيليفون للإنتاج الفني.

مسلسل السر

بدأ الاعلان عن مسلسل «السر»، الذي يخوض بطلوته الفنان الكبير حسين فهمي بجانب نخبة من النجوم الاخرين، منذ أيام قليلة، وهو أمر غير معتاد على ترويج النجوم لأعمالهم في رمضان، لذا لك يحظى مسلسل السر بحملة ترويجية قوية تضمن نجاحه في فترة عرضه، وهو من بطولة وفاء عامر، وحسين فهمى، ونضال الشافعي، وريم البارودي، ومايا نصري، ومحمد سليمان ونور الكاديكي، ومازن السماحي ومنة جلال وألفت عمر آخرين.

مسلسل النقطة العامية

غير متوقع أن يكون الجمهور على علم بمسلسل تحت اسم «النقطة العامية»، ومن المقرر طرحه ضمن السباق الرمضاني 2022، ويخوض بطولته الفنانة أيتن عامر، بجوار كل من النجم صلاح عبد الله، محمد عز، وإيهاب فهمي وغيرهم، تأليف عمرو جمعة، إخراج وائل فهمي عبد الحميد، وإنتاج محمد ، و يعرض عبر منصة "وياك".

مسلسل بابلو

بسبب حدوث خطأ في الترويج من البداية حول مسلسل «بابلو»، إذ روج باسم ماجد المصري، وعلى اخر لحظات بدأ الترويج باسم الفنان حسن الرداد، فلم تكن تلك الخطوة جيدة لصناع العمل، إذ أنه لم يحظى بحملة ترويجية قوية هو الآخر كباقية الاعمال الدرامية الأخرى، والعمل بطولة حسن الرداد، سوسن بدر، صلاح عبدالله، رشوان توفيق، أروى جودة، سلوى عثمان، إنجى كيوان، عمر الشناوي، مصطفى فهمي، نجلاء بدر، غفران محمد، مصطفى عباس، سيف الدربى، محمد عزمي، حسني شتا، تأليف حسان دهشان، وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي.