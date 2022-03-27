أرقام كيروش مع منتخب مصر قبل مواجهة السنغال فى تصفيات كاس العالم

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يستعد البرتغالي كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر، لخوض أهم مباراة مع الفراعنة، حينما يلتقي مع السنغال في مواجهته فاصله بمشوار التأهل لبطولة كأس العالم 2022 التي تقام في قطر نهاية العام الجاري.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

أرقام كيروش مع منتخب مصر

وقاد كارلوس كيرو المدير الفني لمنتخب مصر منتخب الفراعنة فى 19 مباراة قبل مواجهة العودة أمام السنغال، ونجح كيروش فى التفوق وقيادة كتيبة الفراعنة للانتصار خلال 13 مواجهة، منهم انتصارين عبر ركلات الجزاء الترجيحية، بينما خسارة المنتخب المصري تحت قيادة البرتغالي في 4 مباريات منهم مباراتان بركلات الترجيح أيضًا، وحسمت نتيجة التعادل مباراتين لمصر فى ولاية البرتغالي كيروش.

قائمة منتخب مصر

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ويلتقي المنتخب الوطني للمرة الثالثة على التوالي مع نظيره السنغالي، والتي سبق وجمعت بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تجمع مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في تصفيات الدور النهائي من كأس العالم للقارة الإفريقية، اليوم في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويطير المنتخبين على نفس الطائرة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض لقاء الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري، في الساعة السابعة مساء، على ملعب دياموندي الأولمبي.