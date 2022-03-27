بعثة منتخب مصر تتوجه اليوم إلى السنغال لمواجهة أسود التيرانجا الحاسمة

تتوجة بعثة منتخب مصر، بقيادة البرتغالى كارلوس كيروش، إلى العاصمة السنغالية داكار على متن طائرة خاصة اليوم استعدادا لمواجهة السنغال الثلاثاء المقبل.

وفاز منتخب مصر على نظيره السنغالي بهدف نظيف فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس الجمعة، باستاد القاهرة الدولي، فى ذهاب الجولة الحاسمة المؤهلة لمونديال 2022 بقطر سجله ساليو سيسيه مدافع منتخب السنغال هدف مصر بالخطأ في مرمى فريقه خلال الدقيقة الرابعة، بعدما ارتطمت كرة محمد صلاح بقدم اللاعب السنغالى لتسكن شباك ميندى حارس السنغال.

ويخوض منتخب مصر مواجهة مهمة ومصيرية أمام السنغال من أجل حسم بطاقة التأهل للمونديال فى الدور الحاسم من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022، والفائز بمجموع المباراتين سيتأهل مباشرة لمونديال قطر.

وتقام مباراة مصر والسنغال فى إياب الدور الفاصل لتصفيات كأس العالم 2022 فى السابعة مساء الثلاثاء المقبل، بتوقيت القاهرة، باستاد ديامنياديو الأولمبي بالعاصمة السنغالية داكار.