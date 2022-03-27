مطار مرسى علم الدولى يستقبل 11 رحلة طيران سياحية دولية.. اليوم

يستقبل مطار مرسى علم الدولى، اليوم الأحد، 11 رحلة طيران دولية ضمن 67 رحلة أسبوعية يستقبلها خلال الأسبوع بداية من أمس السبت، حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية علي السياح الوافدين بشكل دقيق فور وصولهم إلي أرض المطار.

وكانت كشفت جداول الرحلات الأسبوعية، أنه من المقرر أن يصل إلى مطار مرسى علم خلال الأسبوع الجارى بداية من أمس السبت 67 رحلة طيران بينها 64 رحلة اوربية و3 رحلات داخلية.

وأوضحت رحلات الطيران الأسبوعية الرسمية وصول 3 رحلات من بلجيكا، و4 رحلات من دولة هولندا، و11 رحلة طيران من المطارات الايطالية، و15 رحلة من ألمانيا، وأعلى معدل وصول من دولة التشيك بمعدل 16رحلة .

كذلك تصل من بولندا 14 رحلة طيران ورحلة من سويسرا و3 رحلات من مصر للطيران، ومن المتوقع ارتفاع معدلات الوصول خلال الاسابيع القادمة خاصة من السياحة الالمانية والايطالية والتشيكية.