وزير الدفاع يشهد إحتفالية مسابقة الإبتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوى ويلتقى طلبة...

شهد الفريق أول / محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى إحتفالية مسابقة الإبتكارات العلمية بكلية الدفاع الجوى ، والتى تأتى فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم كافة الأنشطة العلمية المختلفة على مستوى الطلبة مما يسهم فى تنمية المهارات الإبداعية فى مختلف المجالات العلمية ، وذلك بحضور الفريق / أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة ، وقادة الأفرع الرئيسية ، وعدد من قادة القوات المسلحة ، وعدد من الوزراء والمحافظين ورؤساء الجامعات والشخصيات العامة .

بدأت مراسم الإحتفالية بكلمة الفريق / محمد حجازى عبدالموجود قائد قوات الدفاع الجوى التى أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تقديم كافة أوجه الدعم لتشجيع الإبتكارت العلمية مما يسهم فى مواكبة التطور العلمى المتلاحق .

أعقبها عرض فيلم تسجيلى عن كلية الدفاع الجوى وما تتضمنه من منشآت إدارية ودراسية ووسائل تدريبية متطورة تساهم فى إعداد طالب دفاع جوى يتميز بالإحترافية فى تنفيذ المهام التى يكلف بها ، كما إستعرض مدير كلية الدفاع الجوى ملامح عملية التطوير والتحديث التى تتم بالكلية بما يتماشى مع منظومة التطوير الذى يشهده سلاح الدفاع الجوى ، وبما يسهم فى توفير المناخ لضخ أجيال جديدة من طلبة الدفاع الجوى المتسلحين بالعلم والمعرفة ، تلا ذلك عرض نتيجة مسابقة الإبتكارات العلمية وتكريم الفائزين الذين تمكنوا من تقديم أفضل نماذج للإبتكارات العلمية وفقاً للمعايير والأسس التى نُظمت بها المسابقة .

كما قام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض الإبتكارات العلمية ، مشيداً بالمستوى المتميز لمختلف الإبتكارات التى عرضت والتى تعظم من أوجه الإستفادة العلمية للتطور العلمى المتسارع بكافة المجالات .

وفى سياق متصل إلتقى الفريق أول / محمد زكى بطلبة وأعضاء هيئة تدريس كليتى الدفاع الجوى والكلية البحرية وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على متابعة سير العملية التعليمية والتواصل الدورى مع طلبة الكليات والمعاهد العسكرية بما يهدف إلى توحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات .

ونقل تحيات وتقدير الرئيس / عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة ، مشيراً إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة سبل الدعم لبناء الأجيال الجديدة القادرة على تحمل المسئولية لصون الوطن وحماية مقدساته ، مؤكداً على أن الشباب هم أمل مصر وسبيلها لبناء مجدها بما يملكونه من إرادة قوية وعزيمة وإصرار على تحدى الصعاب .

وأدار القائد العام حواراً مع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس إستمع فيه لأرائهم وإستفساراتهم نحو مختلف التحديات التى تواجه الدولة المصرية فى الوقت الحالى على الساحات المحلية والإقليمية والدولية ، وأشاد بما لمسه من الفهم الواعى والإدراك الصحيح لكل ما يدور من أحداث ومتغيرات وتأثيرها على أمن مصر القومى ، كما طالبهم بمداومة الإطلاع على العلم والإستفادة من التطور التكنولوجى المتسارع فى كافة المجالات بما يخدم الوطن طبقاً لمتطلبات المرحلة .