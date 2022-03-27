وزير النقل يتابع سير عملية التشغيل التجريبي للبوابات الالكترونيه بمحطة مصر

<<<الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل يتفقد برج إشارات الشمال الرئيسى الجاري تحديثه وتطويره ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط القاهرة / الاسكندريه ويوجه بتكثيف الأعمال لسرعة الإنجاز

<<<الوزير

1. سرعة الانتهاء من كافة المشروعات وفقاً للمواعيد المخططة و الاستغلال الامثل لكافة الامكانات والأراضي المملوكة للهيئة لزيادة مواردها

2. استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيا وثقافيا وخلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية

3. اشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسيه وتقديم مستويات خدمة على أعلى مستوى وتعظيم موارد الهيئة

في اطار الاهتمام الكبير الذي توليه وزارة النقل بالعنصر البشري بالسكة الحديد بإعتباره احد اهم عوامل نجاح المنظومة ولتحقيق وسائل مواصلات منضبطة ومنتظمة قام اليوم الفريق مهندس كامل الوزير- وزير النقل وبحضور رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتكريم عدد(27) من العاملين بالهيئة كالتالي (1 مهندس و7 قائد قطار - 6 مساعد قائد قطار - 2 ناظر محطة - 10 من ملاحظي ومراقبي الأبراج - 1 من خفراء المنافذ ) وذلك من الذين قاموا بالالتزام باللوائح والقوانين والتعليمات ومنعوا مخاطر وحوادث كانت علي وشك الحدوث وحافظوا علي أرواح عدد من المواطنين والركاب وتميزوا في اداء اعمالهم حيث تمكن احد قائدي القطارات من إيقاف القطار قبل الإصطدام بسيارتين تعبران السكة من مكان غير معد للعبور بين محطتي الكوم الأحمر و بشتيل البلد ، ، وآخر تمكن من ايقاف القطار قبل اصطدامه بعربة تعبر السكة من مكان غير معد للعبور بين محطتي أولاد سيف و بلبيس

بالإضافة الى قيام عدد من ملاحظي ومراقبي الابراج بالتعامل الإيجابي لعدد من ٧٧0المواقف كادت ان تتسبب في مخاطر مثل قيام اكتشافه وجود بطح شديد بإحدي العربات بقطار 965 وتم ترك العربة بمحطة المنصورة ، كما تمكن خفير منفذ من القيام ببعض الأعمال التي منعت من وقوع حوادث وحافظت على الارواح مثل التعامل الإيجابي له مع اكتشافه وجود قضيب مجبور بين محطتى محلة روح وعياش بجوار المنفذ وتم عمل الوقاية اللازمة

وقدم الوزير للمكرمين الشكر على ما قاموا به من أعمال ساهمت في الحفاظ على أرواح المواطنين مؤكدا ان هؤلاء المكرمين نماذج مشرفة للعاملين بهيئة السكك الحديدية ويجب ان يتفانى جميع العاملين في الحفاظ على أرواح المواطنين والحفاظ على ممتلكات الهيئة كما استمع وزير النقل الى المكرمين ودار حوار حول الرعاية الصحية للعاملين حيث أكد الوزير انه وجه بتوفير الرعاية الصحية المتميزة بشكل مستمر لكافة العاملين بالهيئة وحول غلق المعابر الغير شرعية على خطوط السكك الحديدية أكد الوزير انه يتم اتخاذ كافة الاجراءات اللازمة و بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لاغلاقها للمحافظة على الأرواح والممتلكات كما تطرق الحوار الى أهمية التأهيل والتدريب المستمر للعاملين بالهيئة على أحدث النظم التكنولوجية وكذلك تم الحوار حول خطة الوزارة لتعظيم نقل البضائع عبر السكة الحديد وأهمية السكك الموجودة بالاحواش وخطط تجديدها وتطويرها بالإضافة إلى تطبيق الوزارة لنظام صارم يتسم بالحوكمة الشديدة في بيع الخردة وتناول الحوار تنفيذ الوزارة لمشروعات تحديث نظم الإشارات والاتصالات على خطوط السكك الحديدية الرئيسية وضرورة تكثيف الاعمال بها لسرعة انجاز هذه المشروعات الهامة لزيادة معدلات السلامة والأمان وانهاء التهديات في أماكن تنفيذ هذه المشروعات

كما وجه وزير النقل خلال فعاليات التكريم التهنئة لكافة العاملين بالسكة الحديد بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك مؤكدا ان هذا التكريم يأتي في إطار الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أحد عناصر نجاح المنظومة وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب وكذلك في إطار تطبيق الخطة الشاملة لتطوير منظومة السكك الحديدية والتي تشمل خمسة عناصر هي الوحدات المتحركة وتجديد السكة وتحديث نظم الإشارات والتطوير الشامل للورش والعنصر البشري ، حيث اكد على أهمية استمرار تأهيل وتدريب العنصر البشري فنيا وثقافيا وتوفير الرعاية الصحية المتميزة له وخلق بيئة عمل مناسبة تتسم بالعدالة والشفافية وان يكون العامل حريص على التدريب المستمر مضيفاً ان الحافز لمن يستحق ولابد ان يعمل الجميع على ان تصبح هيئة السكك الحديدية في طليعة هيئات الدولة الناجحة وان يكون هناك طموح دائم لكافة العاملين بتقديم مستويات متميزة لجمهور الركاب وان يتم الانتهاء من كافة المشروعات المخططة وفقاً للمواعيد المحددة وان يتم الاستغلال الامثل لكافة الامكانات المتواجدة والأراضي المملوكة للهيئة لزيادة موارد الهيئة والحفاظ عليها والقيام باعمال الصيانة بشكل دوري ومستمر

مؤكدا ان وزارة النقل لديها خطة لاقامة مصنع لعربات السكة الحديد بالتعاون مع الشركاء الدوليين كما يتم ادخال عربات يتم تجديدها في ورش كوم ابوراضي لاسطول التشغيل الحالي على خطوط السكك الحديدية والذي اصبحت كل عرباته جديدة ومجددة لافتاً الى انه يجب العمل الدائم على استمرار تطوير الورش وزيادة انتاجيتها.

كما اوضح الوزير ان محطة قطارات صعيد مصر محطة ذكية تبادلية عملاقة ذات طابع فرعوني ستقدم أعلى مستويات الخدمة لجمهور الركاب وأنه سيتم الاستغلال الامثل لكل مباني وساحات هذا الصرح العملاق.

وأشار وزير النقل الى ان خطة تحويل ورش كوم أبو راضي إلى شركة صناعات السكك الحديدية تدخل ضمن خطة الوزارة لاشراك القطاع الخاص في إدارة عدد من القطاعات بالسكك الحديدية، للمساهمة في تحقيق التنافسيه بين الشركات المختلفه بما يعود على رفع مستوى الخدمه المقدمه لجمهور الركاب، وكذلك المساهمة في الحفاظ على ممتلكات وأصول مرفق السكه الحديد وتعظيم مواردها ، كما ان هذه المنظومه الجديده ستنعكس ايجابيا على العاملين بالسكة الحديد في كافه النواحي الفنيه والصحيه والاجتماعيه، بما يخلق بيئة عمل ملائمه تزيد من الانتاجيه ومستوى الخدمه المقدمه.

ثم قام وزير النقل بتفقد محطة مصر وتابع سير عملية التشغيل التجريبي للبوابات الالكترونيه الخاصه بالدخول والخروج بالمحطة و الاطلاع على منظومه الحجز الجديده والتكامل بينها وبين منظومه الحجز القديمه والبوابات الالكترونيه وحيث تم تركيب هذه البوابات في محطات رمسيس والجيزه و سيدي جابر و مصر بالاسكندريه ودمنهور كمرحله اولى لأول مرة في تاريخ سكك حديد مصر كإحدى الخطوات الهامة لحوكمة دخول وخروج الركاب إلى المحطات وعدم السماح بدخول أي راكب بدون تذكرة حفاظًا على الموارد المالية للهيئة، والتي تستغل في تقديم كافة الخدمات المميزة لجمهور الركاب

وخلال جولته التقى الوزير بعدد من الركاب ودار حوار حول التحسن الكبير في مستوى الخدمة المقدمة للركاب وتكثيف الأعمال في مشروعات الإشارات لانهاء التهديات على الخطوط فى مواقع العمل ووجه الوزير بزيادة أكشاك التذاكر في المحطات التي تتسم بكثافة ركاب عالية وزيادة اللوحات الإرشادية لتسهيل وصول الركاب لأماكن حجز تذاكر القطارات

بعدها توجه وزير النقل لتفقد برج إشارات الشمال الرئيسى بمحطة القاهرة الجاري تحديثه وتطويره ضمن مشروع تطوير نظم الاشارات على خط القاهرة / الاسكندريه بطول 208 والجاري تنفيذه حاليًا بمعرفة شركة تالس الاسبانيه العالمية بنظام الكتروني حديث (EIS) والذي يحقق أعلى معدلات الأمان وحيث اطلع وزير النقل على معدلات التنفيذ بالخط حيث تم دخول عدد 15 برج رئيسي الخدمة من إجمالي 19 برج بالخط وسيتم دخول برج طنطا للخدمة هذا الأسبوع على ان يتم دخول الثلاثه ابراج الاخيره تباعاً وفقاً للجدول المخطط

ووجه الوزير بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال الخاصة بالبرج لإعادة وصول ‏‎ ‎وقيام قطارات‎ ‎الوجة البحري ( الروسي والمختلطة وتحيا مصر) بمحطة رمسيس بعد ان تم اختصار وصول ‏‎ ‎وقيام تلك القطارات‎ ‎بصفة مؤقتة بمحطة شبرا الخيمة ‎مع استمرار القطارات المكيفة و المتجهة للوجه القبلى إلى محطة رمسيس بسبب إستكمال أعمال فك ارتباط برج الشمال لتطوير ولتحديث نظم الإشارات ‏والإتصالات به لزيادة عوامل السلامة والأمان ورفع الطاقة الإستيعابية لخط القاهرة الأسكندرية ورفع كفاءة التشغيل بمحطة القاهرة ، وما تطلبه ذلك من ضرورة غلق بعض السكك كما طالب الوزير رئيس وقيادات هيئة السكك الحديدية بتوحيد الشكل الخارجي لجميع أبراج كل كل خط