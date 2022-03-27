صحة الإسكندرية: حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف 838 ألف طفل بالمحافظة

جدة - نرمين السيد - وأضاف - فى بيان له - أن الحملة تستهدف تطعيم حوالى 838 ألف طفل من المقيمين بالمحافظة وزائريها من المواطنين المصريين والعرب والأجانب، من عمر يوم واحد وحتى 5 سنوات، بهدف تعزيز ورفع المناعة المجتمعية لجميع الأطفال وحفاظا على مصر خالية تماما من مرض شلل الأطفال.

وأوضح حليم أن الحملة تتم من خلال 2109 فرق طبية تضم حوالى خمسة الآف فرد مدرب على أعلى مستوى، بالإضافة إلى فرق الإشراف بالمديرية والمناطق الطبية، علاوة على فرق الإشراف المركزية بوزارة الصحة، مشيرا إلى مشاركة وتعاون كافة الجهات المعنية، بداية من وزارة التربية والتعليم، والأزهر لتسهيل عمل الفرق فى التطعيم بدور رياض الأطفال، بالإضافة لوزارة التضامن الاجتماعى، لتطعيم الأطفال فى الحضانات التابعة لها، إلى جانب وزارة الأوقاف، والكنائس، لرفع الوعى والتنويه عن الحملة عقب الصلوات والقداسات، لضمان تغطية 100% من الأطفال المستهدفين بالحملة فى جميع المناطق.

من جانبه، قال الدكتور وليد زاهر مدير عام الشئون الوقائية بمديرية الشئون الصحية، إن الحملة تجوب المنازل «من شقة لشقة» فى جميع أنحاء المحافظة بالإضافة إلى أماكن التجمعات والأسواق والميادين الكبرى ومحطات القطار، ومواقف الأوتوبيسات، والمولات التجارية، وذلك من خلال الفرق المتحركة، علاوة على الفرق الثابتة المتواجدة فى مكاتب الصحة والوحدات الصحية والمراكز الطبية.

ودعا زاهر جميع الأسر للتوجه بأطفالهم إلى أقرب مقر لتمركز فرق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، حفاظاً على صحتهم ووقايتهم من الإصابة بالمرض، مؤكدا أن التطعيم مجانى وآمن ويتم عن طريق نقطتين بالفم ، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية والاحترازية ضد فيروس كورونا خلال تنفيذ أعمال الحملة.

جدير بالذكر أن منظمة الصحة العالمية، أعلنت «مصر» خالية من مرض شلل الأطفال، عام 2006 وكانت أخر حالة إصابة بشلل الأطفال مسجلة فى مصر عام 2004.