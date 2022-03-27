عاجل- تبدأ 7 مايو.. «التعليم» تحدد موعد امتحانات الفصل الدراسى الثانى 2022

جدة - نرمين السيد - أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم الأحد، التزامها الكامل بلجدول الزمنى المحدد للفصل الدراسى الثاني حتى نهاية العام الجارى، وذلك على أن تنتهى الدراسة فى نهاية شهر أبريل ويبدأ ماراثون الامتحانات فى 7 مايو.





وأشارت الوزارة، فى بيانها، إلى أن الإجازات التى يحصل عليها الطلاب هى العطلات الرسمية مثل إجازة عيد الفطر المبارك وباقى الإجازات، وماعدا ذلك فالدراسة سوف تنتظم.

يذكر أن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أصدرت كتابًا دوريًا بشأن آلية عقد اختبارات طلاب الصف الرابع الابتدائى لشهرى فبراير ومارس ونهاية الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022.

ونص الكتاب الدورى على دمج اختبارات شهرى فبراير ومارس باختبار واحد فقط، فى الفترة من 2 إلى 6 أبريل 2022 طبقًا للجدول المرفق بالبيان، على أن تقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر حتى نهاية شهر مارس، وتوضع الأسئلة عن طريق موجهى المواد الدراسية بالإدارة التعليمية - من بنك الأسئلة- ولكل مدرسة امتحان منفصل.

وبالنسبة لاختبار نهاية الفصل الدراسى الثانى، تعقد الاختبارات فى الفترة من 8 إلى 12 مايو 2022، وتقتصر الأسئلة على خطة توزيع المنهج المقرر للفصل الدراسى الثانى.

ويسرى الكتاب الدورى على جميع المدارس الرسمية والرسمية لغات والخاصة والخاصة لغات وبالنسبة لمواد الهوية القومية بالمدارس التى تدرس مناهج ذات طبيعة خاصة، وتعقد اختبارات المواد التى لم تدرج بالجدولين الزمنيين الخاصين بشهرى فبراير ومارس واختبارات نهاية العام عن طريق المدرسة.