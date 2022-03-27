/688390/الثلاثاء-المقبل-المركز-القومي-للسينما-يحتفل-بيوم-اليتيم

يستعد المركز القومي للسينما، برئاسة السيناريست زينب عزيز، لإقامة احتفالية بيوم اليتيم وذلك يوم الثلاثاء المقبل الموافق 29 من شهر مارس في تمام الساعة الحادية عشر ظهرا.

دوت الخليج يرصد تفاصيل احتفالية القومي للمسرح بيوم اليتيم

تقام احتفالية المركز القومي للسينما بعيد اليتيم بالتعاون مع المركز القومي لثقافة الاطفال، والذي من المقرر ان تبدا بعرض التنورة وفقرة الاراجوز، كما سيتم توزيع عدد من الهدايا على الأطفال، تختتم الإحتفالية بإقامة ورشة للرسم والفن التشكيلى للاطفال بمشاركة مجموعة من فناني المركز القومى للسينما ومركز ثقافه الطفل.

المركز القومي للسينما يقيم ورشة إخراج مع محمود سالم

وكان آخر فاعليات المركز القومي للسينما، إقامة ورشة خاصة المخرج محمود سالم في مجال الإخراج، والتي أقيمت في 6 من شهر مارس الجاري، في «قصر ثروت عكاشة الثقافي»، وتحدث الكاتب مجدي الشحري مدير عام الانتاج والمشرف علي مركز «ثروت عكاشة الثقافي» عن الورشة وقال: ان الورشة تأتي في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي يقدمها المركز القومي للسينما وتقدم الورشة تعليم مبادئ واساسيات اخراج الفيلم السينمائي وكيفية تنفيذه واخراجه. وكيفية التنفيذه والإخراج ابتداء من الورق حتى خروجه الى شاشة السينما.

وفي سيا متصل، أقيمت الورشة على مدار عدة محاضرات يقيمها مركز «ثروت عكاشة الثقافي» بمدينة الفنون أول الهرم بجوار سينما رادوبيس بشكل مجاني تمامًا للهواة ومحبي في السينما، كما أن الدعوة عامة للجمهور لحضور فعاليات جميع الانشطة المقامة بالمركز.

السيناريست زينت عزير

وكانت قد نعت السيناريست زينب عزيز وهي رئيسة المركز القومي للسينما الفنان والمخرج جلال الشرقاوى الذي رحل عن عالمنا عن عمر يناهز الـ 87 عامًا بسبب إصابته بفيروس كورونا، مؤكدا أن الراحل صاحب مدرسة فنية خاصة سواء في المسرح أو التليفزيون والسينما وستظل أعماله خالدة، متمنية من الله أن يلهم اسىرته جميعهم الصبر والسلوان وأن يتغمد الفقيد برحمته الواسعة ويسكنه فسيح جناته.

من ناحية أخرى يترقب الجمهور عدد من النشطات المختلفة التي يطرحها المركز القومي عليهم من فترة إلى أخرى، كالورش ومسابقات الافلام وغيرها من الفاعليات المختلفة.