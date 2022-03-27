نجل الفنان مجدي كامل ومها أحمد يتعرض للإصابة في واجهه.. «صورة»

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كشف الفنان مجدي كامل تعرض نجله عادل كامل لاصابة مبالغة في وجهه، يبدو أنه أصيب بها أثناء أدائه أحد المباريات في نادي الزمالك الاماراتي.

دوت الخليج يرصد تعرض نجل مجدي كمال لإصابة في وجهه

جاء ذلك من خلال الحساب الرسمي للفنان مجدي كامل عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، على خاصية «ستوري»، إذ نشر صورة لإصابة نجله بالتشيرت الخاص بالنادي، وعلق عليها، قائلا: الحمدلله على المكسب وتصدر الدوري.. وقدر الله وما شاء.

وفي منشور آخر كتبت مجدي كام: «الحمد لله قدر الله وماشاء فعل إن شاء الله تخف وترجع أحسن من الأول ألف مليون سلامة ربنا معاك».

نجل مجدي كامل يتعاقد على نادي الزمالك الاماراتي

وكان أعلن عادل، نجل الفنان مجدي كمال والفنانة مها أحمد، تعاقده مع نادي الزمالك الاماراتي، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام، فكتبمعربا عن سعادته: «الحمد الله الذي تتم بنعمتة الصالحات ، تم التعاقد مع نادي الزمالك الامراتي ، خطوة جديدة و مشوار جديد و حلم جديد ، توكلت علي الله يارب كرمك و توفيقك و نجاحك في اللي جاي ان شاء الله ، دعواتكم».

معلومات حول الفنان مجدي كامل

ولد الفنان مجدي كامل محمد عبد المجيد سنة 1970، في القاهرة، ألتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية برفقة الفنان أحمد السقا والفنان محمد سعد، وبدأ في الظهور على الشاشات من قبل تخرجه من المعهد، حيث أستعان به المخرج عاطف الطيب في دور صغير في فيلم تم عرضه عام 1992، وهو دماء على الأسفلت، بعدها تخرج كامل من المعهد بتقدير جيد جدًا وأصبح معيدًا في المعهد العالي للفنون المسرحية.

مجدي كامل في السنيما والتليفزيون

ظهر في العديد من الأفلام السنيمائية في أدوار مهمة، فقام ببطولة مسلسل ماريونت، وقدم شخصية الزعيم الراحل جمال عبد الناصر في مسلسل العندليب، عن قصة حياة العندليب عبد الحليم حافظ، وكانت آخر أعماله الدرامية حتى الآن هو مسلسل الطوفان

وفي السنيما.. شارك مجدي كامل في أفلام معروفة، مثل: بوحة وابن القنصل، وكان من أبرز أدواره هو الأبن الأكبر للزعيم عادل إمام في فيلم التجربة الدنماركية.