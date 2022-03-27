اليوم.. بعثة منتخب مصر تغادر إلي السنغال

يستعد منتخب مصر للسفر خلال الساعات المقبلة اليوم الأحد، إلى العاصمة السنغالية داكار، من أجل مواجهة أسود التيرانجا، في إياب المرحلة الفاصلة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

ومن المقرر أن تقام مباراة العودة بين مصر والسنغال يوم الثلاثاء المقبل، في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت القاهرة.

أستقر كارلوس كيروش المدير الفني لمنتخب مصر إستدعاء علي جبر ورامي ربيعة، نظراً لإصابة محمد عبد المنعم وتراكم البطاقات الصفراء على محمود حمدي الونش، لذلك قرر ضم ثنائي بديلاً لهم.

قائمة منتخب مصر لمواجهة السنغال

فى حراسة المرمى: محمد الشناوي- محمد أبو جبل - محمد صبحي.

فى خط الدفاع: عمر جابر-عمر كمال- محمد عبد المنعم، محمود حمدي الونش- محمود علاء- أيمن أشرف-أحمد فتوح- ياسر إبراهيم.

فى خط الوسط : عمرو السولية- محمد النني- حمدي فتحي- إمام عاشور- مجدي أفشة- أحمد سيد زيزو- نبيل عماد دونجا.

فى خط الوسط الهجومي: عمر مرموش- محمود حسن تريزيجيه- محمد صلاح.

فى خط الهجوم: مصطفى محمد- مروان حمدي.

جدول مباريات مصر في تصفيات كأس العالم 2022

ويلتقي المنتخب الوطني للمرة الثالثة على التوالي مع نظيره السنغالي، والتي سبق وجمعت بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

تجمع مباراة الذهاب بين مصر والسنغال في تصفيات الدور النهائي من كأس العالم للقارة الإفريقية، اليوم في التاسعة والنصف مساء، على استاد القاهرة الدولي.

ويطير المنتخبين على نفس الطائرة إلى العاصمة السنغالية داكار، لخوض لقاء الإياب في التاسع والعشرين من مارس الجاري، في الساعة السابعة مساء، على ملعب دياموندي الأولمبي.

وعاد علي جبر للمشاركة مرة أخرى مع منتخب مصر بعد غياب 6 شهور منذ أخر مباراة خاضها أمام ليبيريا تحت قيادة حسام البدري حينها، ومنذ ذلك الموعد لم يخوض علي جبر أي مباريات مع الفراعنة.

وكانت أول مباراة لمدافع بيراميدز مع منتخب مصر، أمام السنغال في التصفيات المؤهلة لكأس أمم أفريقيا 2015، وخسر الفراعنة حينها بنتيجة 1/، ولم ينجح المنتخب الوطني في التأهل تلك العام لأمم أفريقيا.

أرقام علي جبر خلال مسيرته مع منتخب مصر

لعب: 29 مباراة دولية

سجل: هدف وحيد

الإنذارات: 3 كروت

الدقائق: 2439 دقيقة

وقرر كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الوطني، الاكتفاء بالتدريب في فندق الإقامة أمس استعدادا لمباراة الإياب أمام السنغال في المرحلة النهائية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .