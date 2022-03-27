لجنة ايراد النهر: التوجيه بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها

- متابعة أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات

- إستعراض إجراءات التعامل مع فترة أقصى الاحتياجات القادم ، وتلبية الاحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل

- إستمرار حالة الإستنفار بكافة جهات الوزارة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول

في إطار متابعة الموقف المائى .. عُقدت اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل برئاسة السيد الدكتور/ محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والرى ، وبحضور القيادات التنفيذية بالوزارة والمركز القومى لبحوث المياه ، حيث تم إستعراض إجراءات تحقيق الإدارة المثلى للموارد المائية ، وتوفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة.

وإستعرض الدكتور عبد العاطى خلال الإجتماع موقف أعمال تطهيرات الترع والمصارف وجاهزية محطات الرفع بمختلف المحافظات ، لضمان قدرة شبكة المجارى المائية على توفير الإحتياجات المائية لكافة المنتفعين خلال فترة أقصى الإحتياجات القادمة ، وتلبية الإحتياجات المائية للموسم الزراعي خلال الصيف المقبل ، موجهاً بقيام قيادات الوزارة والتفتيش الفنى بالوزارة بالمرور الدورى على المجارى المائية والمحطات لضمان جاهزيتها.

و وجه الدكتور عبد العاطى بمواصلة المجهودات المبذولة من كافة أجهزة الوزارة لتوفير الإحتياجات المائية ، وبما ينعكس ايجابياً على تحقيق أهداف التنمية المستدامة وتوفير الخدمات للمنتفعين بأعلى درجة من العدالة والفاعلية ، والتأكيد على دورية عقد لجنة إيراد النهر للتعامل بصورة ديناميكية مع إيراد النهر ومتابعة الموقف المائى.

كما تم خلال الاجتماع إستعراض إجراءات الوزارة المتبعة لمواجهة موسم الأمطار الغزيرة والسيول ، ومتابعة موقف تنفيذ المشروعات الجارى تنفيذها حالياً للحماية من أخطار السيول ، وشدد الدكتور عبد العاطى على ضرورة إستمرار المرور والمتابعة لمنشآت الحماية من مخاطر السيول والتأكد من جاهزيتها لإستقبال الأمطار ، والتأكيد على جاهزية قطاعات وجسور الترع المصارف وكافة المحطات لمجابهة أي طارئ.