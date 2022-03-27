محافظ أسيوط يؤكد تيسير الاجراءات لموردي الاقماح ويطالب المزراعين بالحفاظ على الأرض...

شهد اللواء عصام سعد محافظ أسيوط المؤتمر الذي نظمته مديرية الزراعة بمقرها بحي شرق مدينة أسيوط تحت عنوان " آلية تسويق وتوريد الأقماح موسم 2022" والذي يعد بداية المؤتمرات التي سيتم عقدها خلال الفترة القادمة لتوعية المزارعين ومناقشة الاستعدادات لموسم حصاد وتوريد محصول القمح بحضور كافة الجهات المعنية والمزارعين بكافة القرى والمراكز وذلك ضمن خطة المحافظة لاستقبال موسم حصاد وتوريد محصول القمح لموسم 2022 ... جاء ذلك بحضور المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب وأمين حزب مستقبل وطن بأسيوط والمهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارة الزراعة بأسيوط والمهندس حسام عبدالستار رئيس قطاع مطاحن مصر الوسطى والمهندس أحمد سيد حسين مدير عام صوامع عرب العوامر والمهندس أسامة محمد خليل مدير عام التخزين بالبنك الزراعي المصري والمهندس أحمد منير مدير عام شئون التعاون الزراعي وكمال خليفة وكيلا عن مديرية التموين بأسيوط والعديد من المزارعين والفلاحين والعاملين بالقطاع الزراعي.

بدأ المؤتمر بالسلام الوطني لجمهورية مصر العربية مع ترديد جميع الحضور لكلمات النشيد الوطني اعقبها تلاوة آيات من الذكر الحكيم ثم كلمات الحضور.

وفي كلمته وجه محافظ أسيوط الشكر لجميع الحاضرين من المزراعين والعاملين بمديرية الزراعة والجميعات الزراعية على المجهودات التي تبذل في القطاع الزراعي موضحًا أن الدولة اتخذت عدة إجراءات لتسهيل وتيسير توريد القمح أمام المزراعين هذا العام وزيادة سعر الأردب بجانب إقرار حافز إضافي والدفع الفوري وتوسيع نقاط التجميع والاستلام والتوريد لحث المزارعين على توريد القمح وهو ما يؤكد اتصال الدولة الدائم والمباشر بالفلاحين والاستماع لمطالبهم واتخاذ ما يلزم من قرارات في صالحهم.

وأكد المحافظ أن القيادة السياسية تولى اهتمامًا كبيرًا بالقطاع الزراعي والمزارعين وتم اتخاذ العديد من القرارات في صالح المزارعين على مدار السنوات السبع الماضية وهو ما شعر به المزارعون ولامسوه على أرض الواقع لافتا إلى اتخاذ عدة إجراءات لتسهيل عملية التوريد وتوفير الوقت والجهد والمال على الفلاحين من خلال تسليم محصول القمح في نقاط قريبة من الزراعات ومن خلال الجمعيات التعاونية الزراعية المنتشرة على مستوى جميع قرى المحافظة مشيرًا إلى إنه تم تشكيل لجنة تحت إشرافه شخصيًا وبرئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية مديرية الزراعية والجمعيات الزراعية والبنك الزراعي المصري وكل الجهات المختصة وسوف تعقد اللجنة لقاءات دورية مع المزراعين للرد على استفسارتهم المتعلقة بالتوريد وتلبية كافة احتياجاتهم.

كما ناشد المزراعين بالحفاظ على الأرض الزراعية كما حافظ عليها أجدادنا لأنها مصدر الأمن الغذائي في مصر فلابد أن نحافظ على الأرض الزراعية ونورثها لأجيالنا منوها أن التعدي على الأرض الزراعية خط أحمر وأن المحافظة تقوم بمواجهة التعديات في المهد من خلال لجان رصد يومية ووحدة المتغيرات المكانية بمتابعة مباشرة مجلس الوزراء لمواجهة التعديات والحفاظ على الرقعة الزراعية كما طالبهم باستخدام منظومة الري الحديث بالتنقيط لتوفير المياه وترشيد الاستهلاك.

من جانبها أوضحت المهندسة هدى اسماعيل وكيل وزارةالزراعة أن هذا اللقاء تم بناءا على توجيهات محافظ أسيوط للتواصل مع المزراعين لحصر كافة مطالب المزراعين وتلبية كافة احتياجاتهم من خلال اللجان المشكلة مؤكدة أن الدولة تولي اهتمامًا خاصًا بمحصول القمح كأحد المحاصيل الاستراتيجية حيث تعمل وزارة الزراعة جاهدة على توفير السلالات الجيدة بجانب الميكنة وطرق الرى الحديثة مشيرة إلى أن إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح بالمحافظة هذا العام بلغت 229 ألف و670 فدان بمختلف القرى والمراكز حيث تستوعب الصوامع على مستوى المحافظة 183 ألف طن.

وأضاف المهندس ياسر عمر عضو مجلس النواب أنه في ظل الأحداث الصعبة التي يشهدها العالم والتي أثرت على الاقتصاد العالمي أصبح التزام المزارعين بتوريد محصول القمح واجب وطني لتأمين احتياجات السوق المحلى واستمرار توفير رغيف الخبز للمواطنين مؤكدًا أن منظومة توريد القمح خلال الموسم الحالي تضمن العديد من التسهيلات على المزارعين لضمان نجاحها واستلام أكبر كمية ممكنة من المحصول.