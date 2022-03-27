صحف القاهرة تسلط الضوء على مباحثات الرئيس السيسى ونظيره الرواندى

جدة - نرمين السيد - ففى الأهرام وتحت عنوان "توافق مصرى ــ رواندى لدعم التعاون بين دول حوض النيل"، قالت الصحيفة إن الرئيس السيسى أكد على أهمية التعاون المشترك بين جميع دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة، وعدم الإضرار بأى دولة من دول الحوض، ورفض مصر أى إجراءات أحادية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب، ولا سيما تلك التى تعتمد على هذا النهر كرافد أوحد للحياة والتنمية.



وشدد الرئيس على ضرورة التوصل لاتفاق قانونى ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة فى إطار زمنى مناسب، بما يعزز من الأمن والاستقرار الإقليمى، استنادًا إلى قواعد القانون الدولى، ومقررات مجلس الأمن.



وأضافت الصحيفة أن خلال جلسة مباحثات مشتركة، استعرض الرئيسان سبل تحقيق التكامل الاقتصادى والتنموى بين دول حوض النيل، حيث تم التوافق حول أهمية الانخراط فى حوار بناء وفعال من أجل تعزيز التعاون الإستراتيجى بين دول الحوض، بهدف دفع المصالح، ومواجهة التحديات المشتركة، وتحقيق التنمية الشاملة لجميع شعوب المنطقة.



وأكد الرئيس السيسى حرص مصر على ترسيخ التعاون الاستراتيجى مع رواندا فى شتى المجالات، خاصة على المستوى الاقتصادى والتجارى والأمنى والعسكرى، بالإضافة إلى الترتيب لعقد اللجنة المشتركة بين البلدين فى أقرب وقت ممكن، وكذلك تعزيز التنسيق والتشاور، وتبادل وجهات النظر بين الجانبين فى إطار الاتحاد الإفريقى.



من جهته، عبر الرئيس كاجامى عن تقدير بلاده الكبير علاقاتها التاريخية الممتدة والمتميزة مع مصر، مؤكدا حرص رواندا على تطوير تلك العلاقات فى مختلف المجالات، ولا سيما التعاون التجارى والاقتصادى.



وأشارت الأهرام إلى أن الرئيسين شهدا توقيع عدد من مذكرات التفاهم، للتعاون المشترك فى مجالات تكنولوجيا المعلومات والبريد والتدريب الدبلوماسى والشباب والرياضة والمتاحف.



وفى الشأن المحلى، قالت صحيفة الأخبار- تحت عنوان "مدبولى يتفقد ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير حدائق الفسطاط" إن الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء تفقد، ظهر أمس السبت، أعمال ترميم مسجد عمرو بن العاص وتطوير ساحته والمنطقة المحيطة ضمن مخطط مشروع حدائق الفسطاط.



وأضافت أن رئيس الوزراء كلف خلال الجولة، بتكثيف العمل فى مشروع تطوير ساحة مسجد عمرو بن العاص فى هذه المرحلة، والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة؛ وذلك لإحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة وتحقيق طفرة نوعية ملموسة، باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسى لمشروع حدائق الفسطاط، كما أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان، ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية فى نفوس المصريين.



واقتصاديا، وتحت عنوان "البنك المركزى يدعم تمكين المرأة.. وتحسين معيشة المجتمع"، قالت صحيفة الجمهورية إن البنك المركزى المصرى أطلق العديد من المبادرات والإجراءات لدعم الشمول المالى والتمكين الاقتصادى للمرأة فى كافة القطاعات، بهدف تعظيم استفادتها من الخدمات والمنتجات التى يقدمها القطاع المصرفى، وتوفير التمويل اللازم لمساعدتها على تنفيذ مشروعات خاصة بها، فضلًا عن تمكينها من تقلد المناصب القيادية فى البنوك وزيادة مساهمتها فى اتخاذ القرار فى إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بدعم وتمكين المرأة والارتقاء بمستوى المعيشة لجميع الفئات.



ونقلت الصحيفة بيان البنك، الذى أكد خلاله أن هذه المبادرات والإجراءات تتماشى مع جهود الدولة لتعزيز أهداف رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030، من خلال تحقيق المساواة بين الجنسين فى الاستفادة من الخدمات المصرفية دون تمييز، وزيادة مساهمة المرأة فى الناتج المحلى وتحقيق النمو الاقتصادى، وتفعيل دورها الكبير سواء داخل الأسرة أو فى المجتمع ككل.



وعلى الصعيد الرياضى، قالت صحيفة المصرى اليوم تحت عنوان "بعد موقعة السنغال.. الفراعنة على أبواب المونديال"، إن الملايين من المصريين يتطلعون إلى استمرار عزف نغمة الانتصارات حينما يحل المنتخب الوطنى ضيفًا على السنغال فى ملعب عبد الله واد فى داكار بعد غد، وذلك بعد أن وضع المنتخب الوطنى الأول لكرة القدم، قدمًا فى كأس العالم بقطر 2022، بالفوز على نظيره السنغالى بهدف دون رد.



وأضافت الصحيفة إن الجماهير تتطلع إلى تحقيق الفوز أو التعادل بأى نتيجة، لضمان التأهل لكأس العالم، للمرة الثانية على التوالى، خصوصًا مع الروح التى ظهر بها اللاعبون بقيادة محمد صلاح، مهاجم نادى ليفربول الإنجليزى.



وأشارت إلى أن قبل ساعات من السفر، التقى الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، أمس، لاعبى المنتخب والجهاز الفنى بقيادة كارلوس كيروش فى حضور جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وطالب صبحى باستمرار التركيز فى المباراة المقبلة، والفوز فى مجموع المباراتين للتأهل إلى كأس العالم.



وأوضحت الصحيفة أن مجلس إدارة اتحاد الكرة ضاعف المكافأة المالية للاعبى المنتخب الوطنى لكرة القدم، فى حالة التأهل لمونديال 2022.