/688385/موعد-مباراة-المغرب-أمام-فى-تصفيات-كأس-العالم

يستعد منتخب المغرب لمباراته القادمة أمام نظيره الكونغو، والتي من المقرر إقامتها في تمام الساعة التاسعة والنصف مساءً، ضمن تصفيات كأس العالم.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

القنوات الناقلة

ومن المقرر أن تذاع المباراة عبر قنوات Arryadia SD/HD.

الجديربالذكر أن كانت قرعة المرحلة الفاصلة من تصفيات إفريقيا المؤهلة لكأس العالم 2022، أوقعت منتخب المغرب في مواجهة جمهورية الكونغو الديمقراطية.

وخاض الأرجنتيني هيكتور كوبر المدير الفني لمنتخب الكونغو مواجهة وحيدة ضد المغرب في ربع نهائي أمم أفريقيا 2017، بينما واجه البوسني وحيد خليلوزيتش المدير الفني لمنتخب المغرب المنتخب الكونغولي مرة وحيدة وانتهت بالتعادل، وكان وقتها مدربا للمغرب في مباراة ودية.

تقدم منتخب الكونغو الديمقراطية، في نتيجة المباراة بالهدف الأول في الدقيقة الثانية عشر من عمر اللقاء، يوان ويسا، من خلال هجوم مرتد لصالح الكونغو الديمقراطية، ومن ثم تسديدة من يوهان ويسا من على حدود منطقة الجزاء لترتطم برومان سايس مدافع المغرب ويتغير اتجاه الكرة إلى الشباك.

المغرب يعود بالتعادل في الوقت القاتل

رد المغرب بالتعادل في الدقيقة 86 عن طريق طارق تيسودالي، من خلال كرة طولية رائعة من وسط الملعب إلى البديل أيوب الكعبي الذي مرر كرة رأسية رائعة إلى البديل الآخر طارق تيسودالي الذي سدد كرة صاروخية رائعة سكنت الشباك.

بهذا التعادل تلوح بطاقة التأهل إلى كأس العالم 2022 بين الطرفين، لتحسم على الأراضي المغربية بشكل مباشر، والتي تجمع بين الطرفين في الثلاثاء المقبل الموافق الـ 29 من مارس الجاري.

تشكيل منتخب المغرب أمام الكونغو الديمقراطية:

في حارس المرمى: ياسين بونو.

الدفاع: سامي ماي - نايف أكرد - رومان سايس.

وسط الملعب: آدم ماسينا - عمران لوزة - سفيان أمرابط - سليم أملاح - أشرف حكيمي.

الهجوم: ريان ماي - يوسف النصيري.